‘Temptation’-Fabrizio gaat op zoek naar de liefde in ‘De Bachelor’: “Ik wil de liefde niet langer ontlopen uit angst”

ShowbizzzNa het succes van ‘De Bachelorette’, waarin Elke Clijsters op zoek ging naar een nieuwe man, gaat Play4 volgend jaar verder met ‘De Bachelor’. Deze keer hoopt Temptation-gezicht Fabrizio Tzinaridis de vrouw van zijn leven te vinden, en dat in Griekenland. De 29-jarige papa, die al verloofd was met Pommeline, wil zijn verleden volledig van zich afschudden. “ Ik heb fouten gemaakt die breed werden uitgesmeerd, maar ik ben meer dan die fouten”, vertelt Fabrizio.

Na een aantal veelbesproken liefdesrelaties wil Fabrizio zijn verleden volledig van zich afschudden. Hij wil de kans krijgen om iemand te leren kennen zonder de vooroordelen die hem al enkele jaren achtervolgen. “Liefde is één van de mooiste dingen in het leven en op dit moment is dat iets wat ik toch wel aan het missen ben. Ik ben een happy single, maar het thuiskomen in de avond en je successen van de dag niet kunnen delen met je geliefde is soms confronterend.”

Door zijn deelname aan 'Temptation Island’ en zijn relatie met Pommeline is het voor Fabrizio extra moeilijk om de juiste vrouw te vinden. Hij en Pommeline namen samen deel aan ‘Temptation VIPS’ en waren zelfs even verloofd, maar Fabrizio bedroog haar met een van de verleidsters van het programma. Daarnaast heeft de tattoo-artiest ook een zoontje dat hij jarenlang verborgen hield. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik me extra moest bewijzen door mijn reputatie en verleden. Ik heb fouten gemaakt die breed werden uitgesmeerd, maar ik ben meer dan die fouten”, aldus de Temptation-verleider.

“Ik hoop dat de mensen me leren kennen als de man die ik nu effectief ben. De kans krijgen om iemand te leren kennen zonder die vooroordelen is waar het me vooral om te doen is. En dat werkt ook in twee richtingen: doordat vele mensen me kennen, voel ik dat ik zelf ook met een liefdesrem te kampen heb. Maar ik wil de liefde niet langer ontlopen uit angst.”

Volledig scherm Temptaion Island VIPS - Fabrizio en Pommeline © RV

Toch wil Fabrizio de liefde niet langer ontlopen. Hij ziet zijn deelname aan ‘De Bachelor’ dan ook als een groot avontuur. Het 'Temptation’-gezicht stelt zijn hart terug open voor een nieuwe liefde op de plaats waar zijn roots liggen: het idyllische Griekenland. “Ik kan niet wachten om enkele fantastische dames te ontmoeten op een plek die mij nauw aan het hart ligt. De roosceremonies worden zenuwslopend, dat weet ik nu al, maar ik doe alles voor wat het avontuur van mijn leven moet worden op een prachtige locatie. Ik hoop van harte de vrouw van mijn leven te ontmoeten.’’

Half miljoen kijkers per week

Play4 bracht dit voorjaar het programma ‘The Bachelorette’ terug naar België, waarin een groep mannen streed om de liefde van Elke Clijsters. Wekelijks keken gemiddeld een half miljoen Vlamingen. Tijdens dates en activiteiten kon Elke de mannelijke kandidaten steeds beter kennen en in de roosceremonie bepaalde ze wie van de vrijgezellen mannen meer tijd kreeg om haar hart te veroveren. Begin mei deelde Elke Clijsters haar laatste roos uit aan de 30-jarige Ivan, maar de twee besloten uiteindelijk toch om een punt te zetten achter hun relatie.

Volledig scherm Elke Clijsters en Ivan © PLAY4

Fabrizio is blij dat hij na Elke de kans krijgt om ware liefde te vinden. “Ik moest helemaal niet lang twijfelen toen het mooie voorstel er kwam om de nieuwe Bachelor te worden. Als je nu op date gaat met iemand, weet je al alles van die persoon via social media: haar lievelingsgerecht, haar vrienden… Net dat onbevangene spreekt me aan aan ‘De Bachelor’: ik ga de dames in Griekenland leren kennen, zonder enige voorkennis. Ik zal hen daar stap voor stap leren kennen, heel old school, en tegelijk oh zo romantisch. Net dat lijkt me een verademing en een ongelooflijk unieke kans.”

