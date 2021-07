‘Temptation’-Fabrizio gaat op zoek naar de liefde in ‘De Bachelor’: “Ik heb fouten gemaakt, maar ik hoop dat de mensen me zien als de man die ik nu ben”

Na een aantal veelbesproken liefdesrelaties wil Fabrizio zijn verleden volledig van zich afschudden. Hij wil de kans krijgen om iemand te leren kennen zonder de vooroordelen die hem al enkele jaren achtervolgen. “Liefde is één van de mooiste dingen in het leven en op dit moment is dat iets wat ik toch wel aan het missen ben. Ik ben een happy single, maar het thuiskomen in de avond en je successen van de dag niet kunnen delen met je geliefde is soms confronterend.” Door zijn deelname aan Temptation Island en zijn relatie met Pommeline is het voor Fabrizio extra hard om de juiste vrouw te vinden. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik me extra moest bewijzen door mijn reputatie en verleden. Ik heb fouten gemaakt die breed werden uitgesmeerd, maar ik ben meer dan die fouten”, aldus de Temptation-verleider.