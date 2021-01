‘Temptation'-deelnemers Laura en Roger verrassen met verzoening: “Wij zijn weer bij elkaar!”

“In 2020 hebben we onze relatie lang genoeg geheim en stil gehouden”, schrijft Laura op Instagram bij een foto van haar en Roger. “Nu zijn we 2021 en willen we van de daken schreeuwen dat we weer bij elkaar zijn.”

Volledig scherm Laura en Roger © Instagram

Het is echter niet de eerste keer dat het koppel hun liefde een nieuw kans wilt geven. ‘Temptation Island’ was destijds nog niet voorbij op tv, of het was al duidelijk dat er iets grondig fout was gelopen tussen Roger en Laura als koppel. De precieze reden wilden ze daar toen echter niet voor geven. De twee waren al ongeveer twee jaar een koppel, en daarvoor nog zo’n vier maanden ‘friends with benefits’.

In april 2019 bleek hun liefde toch te sterk. Laura zei toen dat ze zo’n drie maanden alleen hadden doorgebracht om te bedenken of ze als vrijgezel verder wilden of niet. “Roger heeft zich in die tijd ook echt opengesteld voor alles wat er komt kijken bij het leven als single, omdat ik ook wilde dat hij echt kon uitmaken of hij vrijgezel wilde zijn of niet”, aldus Laura toen op Instagram. “Hij kwam erachter dat hij dat allemaal wel leuk vindt, maar dat hij een relatie met mij ook mist. We konden elkaar niet loslaten en gaan nu lekker samen aan onze toekomst beginnen.”

In mei van dat jaar klonk er echter alweer een heel ander verhaal: “Ik ben echt verbaasd van mezelf dat ik dit opnieuw doe”, klonk het toen bij Laura. “Ik doe dit omdat ik het één keer duidelijk gezegd wil hebben: Roger en ik hadden een maand geleden besloten om ervoor te gaan. Dat hebben we ook openbaar met jullie gedeeld. Dat is achteraf gezien misschien niet slim geweest. We zijn op dit moment enkel vrienden. We zijn niet uit elkaar door bedrog of ruzie, dus schrik niet als we gewoon ergens als vrienden over straat lopen. Op dit moment is onze vriendschap sterker dan onze relatie en dat is de voornaamste reden waarom we het daarbij houden.”

