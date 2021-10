‘Temptation’-Deborah zoekt naar liefdesnest in ‘Huizenjagers’: “Met Tim droomde ik van kinderen, nu niet meer”

Na een intensieve zoektocht - “Bruno (42) en ik zochten al lang een huis, maar er was altijd iets wat ons niet aanstond” - schreven Deborah (29) en haar vriend zich in voor ‘Huizenjagers’. Ook daar leggen ze de lat hoog. “Bruno en ik hebben best een gelijklopende smaak, maar een huis vinden dat ons beiden aanstond: dat bleek een ontzettend moeilijke opgave”, lacht Deborah. “Dat hadden we voor ‘Huizenjagers’ al gemerkt, en dat was ook tijdens het programma geen sinecure. Ofwel was ’t Bruno zijn ding en minder het mijne, of omgekeerd. We hebben even getwijfeld om ons in te schrijven voor ‘Blind Gekocht’, maar dat was waarschijnlijk helemaal een ramp geweest. Ons kennende hadden we ons geld waarschijnlijk teruggevraagd. (lacht)”