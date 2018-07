Temptation-Daniëlle had ernstig herseninfarct: "Ik moest weer leren lopen vanaf nul" TDS

11 juli 2018

23u40

Bron: &C 12 Showbizz In 'Temptation Island' leerden de kijkers Daniëlle kennen als een sterke vrouw. Toen ze bij het kampvuur zag dat haar grote liefde Mezdi het te bont maakte, zette ze zonder twijfelen een punt achter hun relatie. Toch is ze naar eigen zeggen eigenlijk "een muurbloempje". Maar door een ernstig herseninfarct kwam daar verandering in.

In '&C', het magazine van de Nederlandse presentatrice Chantal Janzen, vertelt Daniëlle dat ze niet het type is dat deelneemt aan tv-programma's. "Eigenlijk ben ik een muurbloempje. Ik treed nooit op de voorgrond, ik ben heel meegaand. Dat ik toch wilde meedoen aan 'Temptation', komt doordat ik alles uit het leven wil halen", zegt ze. Die switch kwam er na een ernstig herseninfarct drie jaar geleden. "Ik moest weer vanaf nul leren lopen. Sinds ik dat weer kan, denk ik bij alles: je leeft maar één keer."

Hoewel ze positief was ingesteld, draaide haar deelname aan 'de ultieme relatietest' pijnlijk anders uit. Aan haar relatie met Mezdi kwam immers een einde. "Ik was ervan overtuigd dat Mezdi niet in de fout zou gaan. Hij zou zichzelf en mij toch niet belachelijk maken? Toen ik hem bij het eerste kampvuur al veel te intiem bezig zag met twee meisjes, was het voor mij meteen klaar".

Stalken

Ze vertelt in het blad ook dat ze na 'Temptation' maar niet kon ontsnappen aan haar ex. "Hij begon me te stalken. Als ik 's nachts om twaalf uur na mijn werk naar de McDrive reed met collega's, dan stond hij daar ook geparkeerd", zegt ze. "Ik negeerde hem, maar ik voelde me wel geïntimideerd." De rust leek even teruggekeerd, maar daar kwam enkele maanden later alweer verandering in. "Er zijn weer dingen gebeurd, ja. Ik verdenk Mezdi, maar ik kan het niet bewijzen".

Toch heeft ze nooit spijt gehad van haar deelname aan de realityreeks. "Want dan was dit alles net zo goed gebeurd. Het enige verschil is dat iedereen nu meekeek. En misschien is dat maar goed ook."