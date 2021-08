‘Temptation’-Chiara zwanger van eerste kindje

“Half of me, half of you”, schrijft ze bij een foto van zichzelf - inclusief babybuikje - en haar vriend Robbert, een dj uit Antwerpen. Ze laat nog weten dat het kindje verwacht wordt in februari 2022.

Chiara werd bekend dankzij haar deelname aan ‘Temptation Island’, waarin ze een verleidster was. Ze haalde destijds headlines omdat Marvin, die aan het programma deelnam met zijn vriendin Louise, bezweek voor haar charmes. Later was ze ook te zien in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’.