Temptation Cherish heeft een nieuwe vriend en hij komt uit Gent EDA

21 mei 2018

17u19

Bron: Instagram 0 Showbizz Cherish -"Ik heb nog nooit een Belg gehad"- van der Sluis heeft een nieuwe vriend. En hij komt uit België. Na haar fling met Tim op Temptation Island heeft de Nederlandse blondine haar voorliefde voor Vlamingen dus niet opgeborgen.

Cherish introduceerde haar nieuwe vriend maandagmiddag tijdens een livestream op Instagram. Bovenaan in beeld zien we haar 17-jarige neef Diego en onderaan zit de Temptation-deelneemster in de wagen met haar nieuwe liefde...die ook Diego heet.

Tijdens de livestream kreeg de 27-jarige Cherish heel wat berichten van volgers en fans waarop ze uitgebreid reageerde. Op vragen zoals: "Hoezo? Je was toch met Tim?", antwoordde ze: "Ja Tim houdt misschien nog wel van mij, maar ik niet van hem."

Toen de vraag bleef opduiken, trok ze iets feller van leer: "Nee Tim stuurt niets meer. Het was tijdens Temptation een spel en na Temptation heb ik hem nooit meer gezien." Alsook: "Tim is een aardige jongen maar hij is impulsief en voor mij is het een spel geweest."

Sommige fans stelden voor dat Cherish zou deelnemen aan 'Ex On The Beach': "Dat zou een bloedbad worden. Ik heb veel exen!", lachte ze.

Waar de twee elkaar leerden kennen, is niet duidelijk. Aan de hand van de vragen van fans kwamen we te weten dat ze nog maar 3 weken een koppel vormen, dat Diego uit Gent komt en dat hij een stuk jonger is. "Ik heb een jong paardje kunnen strikken", aldus Cherish.

Iets later zegt haar neef (bovenaan in beeld) dat haar nieuwe vriend 19 zou zijn.

Over het feit dat haar vriend een Belg is, wou ze nog kwijt: "Nou een Belg is beter dan een Nederlander. Die gasten van mijn leeftijd die zijn allemaal tyfuszooi."

Op de negatieve reacties, die ook op de livestream te zien waren, reageerde Cherish gelaten: "Ik stress me er echt niet om. Mensen kunnen praten zoveel ze willen. Dat zijn mensen die hun eigen kankerkop niet durven te laten zien."

Timtation

Tijdens de laatste editie van Temptation Island beleefde Cherish een romance met Tim Wauters. Die laatste nam deel aan het programma met zijn vriendin Deborah die hij aan het einde van de relatietest ten huwelijk zou vragen. Toen Tim echter viel voor de charmes van verleidster Cherish gooide hij zijn relatie overboord en wilde hij halsoverkop trouwen met Cherish. Die gaf na het programma toe dat ze nooit gevoelens had voor Tim en het enkel een spel was. Dat hield Tim niet tegen om na 'Temptation Island' een tattoo te laten zetten met 'Timtation' met daarbij twee kersen ter ere van Cherish.