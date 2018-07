Tempation-Tim: "Ik ben gevraagd voor een pornofilm" FV

31 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Geen ‘Temptation Island’-deelnemer die dit jaar meer over de tongen ging dan Tim Wauters (31), ons allen bekend als 'Timtation'. De kans zat er echter in dat Tim binnenkort weer te zou zijn op het kleine scherm, maar dan in een heel ander soort: Tim werd namelijk gevraagd om te acteren in een pornofilm.

De ‘relatietest’ Van Tim en Deborah Leemans (26) werd een pijnlijk fiasco. Want eens Tim in de mooie ogen van de Nederlandse verleidster Cherish (26) had gekeken, waren alle beloften van trouw meteen vergeten. Het ideale personage voor mee te spelen in een pornofilm, moet Elise van Vlaanderen gedacht hebben. Want zij heeft de Aalstenaar een opmerkelijk verzoek gestuurd.

"Ik werd gecontacteerd voor een pornofilm. Door de zelfverklaarde opvolgster van Dennis Black Magic", zegt Tim. "Maar ik heb vriendelijk bedankt." Tim kreeg ook de vraag of hij een deelname zou zien zitten aan ‘Sex Tape’, het nieuwe programma van Goedele Liekens waar koppels hun bedgeheimen delen. "Ik heb geen vriendin, dus dat is nu niet aan de orde, hé", lacht Tim. "Maar dat Fabrizio en Pommeline hiervoor gevraagd werden, ­verbaast me niks".

