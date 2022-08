Teleurgestelde ‘Batgirl’-actrice geeft exclusieve beelden van de set vrij: “Ik ben mijn eigen verdomde superheld”

FilmHet was een bittere pil om te slikken voor het Belgische regisseursduo Adil El Arbi (34) en Bilall Fallah (36). Het nieuws dat Warner Bros niet van plan is om hun nieuwe DC-superheldenfilm ‘Batgirl’ uit te brengen, kwam hard aan: “We kunnen het niet geloven.” Maar nu heeft ook de superheldin zélf, actrice Leslie Grace (27), van zich laten horen op Instagram. Ze gaf nooit eerder vertoonde beelden vrij en uitte haar dankbaarheid. “Ik ben enorm trots op deze film", klinkt het.

“We zijn bedroefd en in shock door het nieuws”, schreven regisseurs Adil en Bilall woensdagavond op Instagram. Ze kunnen de beslissing van Warner Bros, om ‘Batgirl’ niet uit brengen in de bioscoop én op streamingdiensten, maar moeilijk geloven. Waarom deze drastische beslising? Volgens regisseur Jan Verheyen (59) is het gewoon een strategische keuze van Warner Bros. “En daar komt weinig emotie aan te pas.” De prent werd officieel afgevoerd.

‘Batgirl’ zélf, actrice Leslie Grace, heeft nu ook op het nieuws gereageerd. Ze liet aan haar fans en volgers weten hoe ze zich voelt. “Na het recente nieuws, ben ik trots op de liefde, het harde werk en de intentie die al onze ongelooflijke cast-en crewleden in deze film hebben gestopt, gedurende zeven maanden in Schotland.” Ze is dankbaar dat ze in de huid mocht kruipen van de superheldin. “Aan elke Batgirl-fan: BEDANKT voor de liefde en het geloof, waardoor ik de cape heb kunnen dragen. Ik ben mijn eigen verdomde held! Batgirl voor het leven!” Deze laatste refereert naar de bekende slogan uit de film ‘Bad Boys For Life’, een Hollywoodfilm die filmmakers Adil en Bilall in 2020 samen hebben gemaakt.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Bilall Fallah en Adil El Arbi. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

Warner Bros bevestigde de beslissing om de film op te doeken in een statement. “Leslie Grace is een ongelooflijk getalenteerde actrice en deze beslissing is geen weerspiegeling van haar prestaties.” Ze deelden mee dat de keuze afkomstig is uit “de strategische verschuiving van ons leiderschap”. Er staat namelijk een nieuwe baas aan het hoofd, David Zaslav, en hij zou heel andere toekomstplannen voor ogen hebben met het bedrijf.

Een harde klap voor de regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Werkelijk niemand zal de film te zien krijgen waar ze zo lang en zo hard aan hebben gewerkt. “Als regisseurs is het uiterst belangrijk dat ons werk getoond wordt aan het publiek. De film was nog lang niet klaar, maar we hadden graag de kans gehad om de volledig film met de wereld te delen. Misschien lukt dat wel, op een dag.” Het duo bedankte iedereen die met hart en ziel aan de prent heeft gewerkt. “We zijn dankbaar om deel uit te maken van dat team. Het was een droom om met zulke fantastische acteurs samen te werken.” Hoofdrolspeelster Leslie Grace werd nadrukkelijk in de bloemetjes gezet. “Dankbaar voor Leslie Grace, die met zoveel passie, toewijding en menselijkheid in de huid kroop van ‘Batgirl’.” De regisseurs sloten het bericht emotioneel af: “We zijn al fans van ‘Batman’ van kleins af aan. Het was een privilege én een eer om deel uit te maken van DCEU, al was het maar voor even.”

View this post on Instagram A post shared by Adil El Arbi (@adilelarbi) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

BEKIJK OOK:

HBO stopt ‘Batgirl’-film van Adil en Bilall in de diepvries:

Regisseur Jan Verheyen over stopzetting ‘Batgirl’:

LEES OOK: