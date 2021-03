Telenet neemt belang van 49% in productiehuis Caviar: “Zonder sterke partner lukt het niet meer”

ShowbizzTelenet heeft een belang van 49 procent genomen in productiehuis Caviar. Dat heeft het bedrijf dinsdag aangekondigd. Hoeveel Telenet betaalt voor het belang is niet bekendgemaakt, maar beide bedrijven zijn wel erg positief over hun komende samenwerking. “Zonder sterke partner lukt het niet meer”, aldus Bart Hamelinck, CEO bij Caviar.

Caviar is begonnen als Vlaams productiehuis, maar als snel groeide het bedrijf uit tot een studio die ook internationaal actief is. Het productiehuis heeft namelijk ook een reeks vestigingen in het buitenland. Denk bijvoorbeeld maar aan Los Angeles, Londen, Parijs en Amsterdam. In eigen land kunnen we de kantoren van Caviar terugvinden in Brussel, Antwerpen en Mechelen. Het productie werd bekend door televisiereeksen als ‘Down The Road’ of formats als ‘De Code van Coppens’, maar het bedrijf is ook de producent van ‘Sound of Metal’, een Amerikaanse film die genomineerd is voor zes Oscars. Voor die film werd talent uit België maar ook uit andere landen zoals IJsland en Mexico aangetrokken, beklemtoonde Hamelinck. Binnenkort starten ze met ‘Rebel’, de nieuwste film van Adil en Bilall. Het bedrijf werkte ook al voor grote adverteerders als Apple en Coca-Cola. Zo zijn ze bij Caviar dus niet alleen meer bezig met televisiecontent, maar ook met fictie en reclamecampagnes.

Op zoek naar een partner

Caviar was al een tijd op zoek naar een strategische partner. “Ik heb geleerd dat producers van content meer en meer een sterke partner nodig hebben, zonder lukt het niet meer. Het is een beetje zoals de wereld van Spotify”, aldus CEO Bart Hamelinck. Die partner heeft Caviar nu gevonden in Telenet, dat een belang neemt van 49 procent. De overige aandelen blijven in handen van de huidige aandeelhouders Bert Hamelinck (CEO Caviar en verantwoordelijk voor fictie), Mathias Coppens (verantwoordelijk voor tv-afdeling Roses Are Blue) en Michael Sagol (Chief Talent Officer en verantwoordelijk voor branded content internationaal).

Samen met Telenet willen ze nu van Vlaams audiovisueel talent een wereldmerk te maken. “Telenet ziet in Caviar Group een speler die zowel heel straffe content kan maken alsook ervaring heeft om deze content en de talenten erachter, internationaal te vermarkten”, aldus Telenet. Volgens topman John Porter delen Telenet en Caviar dezelfde waarden en ambitie: het beste halen uit minder bekend talent, en dat tegen een prijs die veel goedkoper is dan de budgetten in Hollywood of Londen. Porter gaf dinsdag ook toe dat hij het productiehuis altijd heeft bewonderd, sinds hij het zes of zeven jaar leerde kennen. De film ‘The Rider’ heeft hem naar eigen zeggen tot tranen toe bewogen. “Deze film werd geregisseerd door Chloé Zhao, destijds een onbekend talent, maar nu één van de favorieten voor de Oscar van beste regisseur”, klonk het.

Gevolgen voor andere platformen

De instap van Telenet in Caviar gebeurt niet meteen met de bedoeling om synergieën te realiseren, zoals bijvoorbeeld met productiehuis Woestijnvis, aldus Porter. Volgens hem zullen beide apart hun ding doen, al kan er eventueel wel eens samengewerkt worden in een coproductie of bij het delen van talent. “Woestijnvis heeft een sterke focus op de thuismarkt, dat is uniek. Caviar heeft een andere focus.” Hamelinck van zijn kant wees op het grote verschil tussen het produceren van films of commercials en dat van televisiecontent.

De samenwerking tussen Telenet en Caviar kan dan weer wel gevolgen hebben voor het platform Streamz, met name door het leveren van nieuwe, kwaliteitsvolle content. “Dat hopen we”, aldus Porter, maar volgens hem was het niet de belangrijkste drijfveer voor de deal. “Het creëert wel een mooie opportuniteit.”