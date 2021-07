‘Telefacts Zomer’ duikt in het leven van Johnny Strange, “de jongen die geboren was om te vliegen”

Niets is onmogelijk. Dat was het levensmotto van de Amerikaan Johnny Strange, die zijn leven er ook naar inrichtte. Al van kindsbeen af haalde de in Malibu geboren Johnny halsbrekende toeren uit. Hij was amper 17 jaar toen hij de jongste mens ooit werd die de Zeven Toppen had beklommen: de zeven hoogste bergtoppen op zeven verschillende continenten.

Maar Strange had nog een ander doel voor ogen: vliegen met een wingsuit. Hij slaagde er uiteindelijk in om wingsuitpiloot te worden, maar de vele risico’s die hij nam werden hem in 2015 fataal. Dat blijkt uit de documentaire ‘Johnny Strange: Born To Fly’ die in ‘Telefacts Zomer' te zien is. De documentaire werd samengesteld uit meer dan 100 uur aan videomateriaal van Johnny zelf. Ook z'n familieleden en vrienden komen aan het woord. Het wordt duidelijk dat de familie niet bepaald stond te springen om Johnny te laten vertrekken naar Zwitserland, waar hij uiteindelijk aan z'n einde zou komen. En ook Johnny zelf leek twijfels te hebben, zo blijkt uit een emotioneel gesprek tussen de atleet en z'n beste vriend op de dag voor vertrek.