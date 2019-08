Tegenslag voor Jan en Romina: "De eigenaars verkochten ons droomhuis zomaar aan iemand anders” SD

02 augustus 2019

12u01

Enkele weken geleden schreven we al dat Romina Paret, die in 'Boer Zoekt Vrouw' de liefde vond bij boer Jan, haar boerderij te koop had gezet. Nu wordt ook duidelijk waarom. Op Instagram vertelt Romina dat ze het huis van hun dromen hadden gevonden, maar helaas ging de koop niet door.

“Stel: je hebt het huis van je dromen gevonden”, begint Romina op Instagram. “En je doet een bod.” De vrouw, die haar eigen webshop runt, vertelt hoe hun bod ook aanvaard werd door de eigenaars, waarop ze haar eigen boerderij te koop zette. Al na enkele dagen raakte ook haar eigen woning verkocht. “Ons geluk kon niet op. Onze eigen stek ergens te velde in the middle of nowhere met veel weide voor onze dieren.” Maar helaas liep het mis. “Om dan abrupt te vernemen dat de eigenaars het zomaar aan iemand anders verkocht hebben. Zonder ons weten ... Dan sta je daar.”

Romina laat weten dat zij en Jan nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe woning. De twee zoeken een boerderijtje in de regio van Brugge met minimum 1,5 hectare grond en willen gerust renoveren.