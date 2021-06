‘Tegen de Sterren Op’-acteur Chris Van Espen in Las Vegas verrassend getrouwd met zijn Elke: “Nochtans wilde ik vrijgezel blijven”

We hebben het nu al vaak gehoord: de zomer van 2021 wordt er eentje van ‘vrijheid, blijheid’ – en voor dat laatste kan je ook terecht bij het Farcetheater in Middelkerke. Daar staat de komedie ‘Taxi Taxi’ op de affiche, waarin het hoofdpersonage een dubbelleven leidt met twee vrouwen. Op de planken zien we onder anderen Peter Van Asbroeck, Katja Retsin, Christel Domen, Donaat Deriemaeker én Chris Van Espen. Die laatste is bovendien regisseur van dienst. “Van ‘Taxi Taxi’ zijn al veel versies gemaakt, en ook ik heb er een beetje mijn eigen saus over gegoten”, vertelt Chris in Story. “Alles is wat absurder – maar nog steeds aanvaardbaar.” Voor wie eraan twijfelt: het is niet de eerste keer dat de acteur de taak van regisseur op zich neemt. “Een paar maanden geleden heb ik nog de online parodie ‘Komen Eten’ geregisseerd voor het Farcetheater, en ik heb de filmpjes gemaakt voor ‘Keeping up with Qozmo van Jani’ en wat video’s voor ED TV van James Cooke. Van schrijven over regisseren tot monteren: vroeger was het een hobby – ik ging filmen op trouwfeesten – nu heb ik er mijn beroep van gemaakt. Ik heb zelfs mijn eigen bedrijfje: Video Van Espen. En door corona heb ik een heel goed jaar achter de rug. Theatergezelschappen kregen subsidies van de overheid om online content te maken, waardoor ik overspoeld werd met aanvragen. Financieel ben ik heel goed uit deze periode gekomen.”