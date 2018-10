Tegen betaling aandacht krijgen op VRT-radio: "Dit gaat in tegen alle deontologische regels" Prijzen variëren van 1.800 tot 9.750 euro JDB

04 oktober 2018

05u30 0 Showbizz Organisaties en culturele instellingen kunnen tegen betaling aandacht krijgen op de VRT-radiozenders. Prijskaartje: 1.800 tot 9.750 euro. Voor dat laatste bedrag krijg je 'De Madammen' live over de vloer. "Dit is tegen alle deontologische regels", zegt de Vlaamse Vereniging van Journalisten. Volgens de VRT gaat het om een bijdrage in de extra productiekosten.

Een museum of theatergezelschap dat wat extra aandacht voor een nieuwe expo of voorstelling wil, kan aan de VRT vragen dat 'Culture Club' (Radio 1) of 'Pompidou' (Klara) bij hen een liveprogramma komt maken. De openbare omroep vraagt daarvoor 4.000 euro, exclusief btw. Dat is volgens de VRT de meerkost om rechtstreeks uit te zenden.

Opvallend is dat je ook aandacht kan kopen tijdens de regionale programma's op Radio 2 - uitzendingen die ook veel nieuws brengen. Een stad of organisatie kan verzoeken dat een reporter langskomt en live inprikt tijdens het ochtendprogramma 'Start je dag'. Daarvoor betaal je 2.000 euro. "Dit is tegen alle deontologische regels", zegt Pol Deltour van de Vlaamse Vereniging van Journalisten. "Er wordt nooit betaald voor verslaggeving."

"We doen dit voor de magazines van Radio 2 regionaal, niet voor de nieuwsdienst", reageert VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. "Onze programma's behouden hun volledige redactionele onafhankelijkheid bij het uitkiezen van deze samenwerkingen. Ze waken er ook over dat ze een brede waaier aan organisaties aandoen. De externe financiering is nooit de unieke bepalende factor in de keuze."