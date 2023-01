Technisch huzarenstukje, reactie op commotie en 13 seconden pijnlijke stilte: dit was de eerste ‘Goeiemorgen Morgen!’ op Radio2

TV ‘The Masked Singer’ en ‘#Li­keMe’-ster­ren domineren Gala van de Gouden K’s

Komende donderdag kunnen CAMILLE en Pommelien Thijs met meerdere MIA’s naar huis gaan, maar een Gouden K hebben de twee sowieso al op zak. Beide artiesten vielen zaterdagavond in de prijzen op de jaarlijkse awardshow van Ketnet in Paleis 12 in Brussel. Het VTM-programma ‘The Masked Singer’ werd verkozen tot ‘Familieprogramma’. Julie Van den Steen en Jens Dendoncker bedankten in hun speech expliciet Niels Destadsbader.

21 januari