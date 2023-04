TeamBelgium is vertrokken: Gustaph reist af naar Liverpool voor het Songfestival, podiumoutfit nog niet volledig klaar

And they’re off. Nadat hij gisteren met de New Yorkse ballroomlegende PussCee West nog hét verrassingselement van z’n act onthulde, begint Stef ‘Gustaph’ Caers vandaag aan z’n Songfestivalavontuur. Onze afgevaardigde en zijn team stapten zondagavond op het vliegtuig richting Liverpool. “Ik heb er superveel zin in”, aldus de artiest. “En ik ben stiekem ook blij dat ze mijn bagage niet gewogen hebben. (lacht)”

Niet alleen de zon deed vandaag z’n best om te shinen, ook Stef ‘Gustaph Caers (42) stond trots te fonkelen in de vertrekhal van de Brusselse luchthaven. “Ik ben zo ontzettend blij dat ik eindelijk naar het Songfestival mag vertrekken”, vertelt hij - geruggensteund door head of press Birgit Simal en de andere leden van #TeamBelgium. Enkel stylist Tom Eerebout - die de look van Rita Ora voor het MET Gala verzorgt maandag - vliegt later in, net als Songfestivalcommentator Peter Van de Veire. “Mensen vragen mij of de zenuwen nu niet stilletjes aan hun opwachting maken, maar ik ben vooral enthousiast. Ik heb de voorbije weken alvast goed voor mijn stem gezorgd: ik heb geen koffie meer aangeraakt, en ook mijn alcoholinname bleef - buiten een glas rode wijn in het weekend - beperkt. Ik ga er vanaf morgen meteen invliegen, en ‘t zal onmiddellijk pittig worden. Onze eerste repetitie in de arena - die een half uur duurt - staat morgennamiddag ingepland. Maar ik ga in de voormiddag ook al aan de slag: ik heb er op aangedrongen dat ik in een studio in Liverpool eerst nog wil oefenen. Vanaf de eerste seconde wordt alles bekeken met een vergrootglas, dus het moet gewoon kloppen. Ik wéét dat het als een cliché klinkt, maar ik wil het echt goed doen. Met mijn team zal ik die eerste repetitie nauwkeurig analyseren, en bijsturen waar nodig. Mijn eerdere Songfestivalervaring met Hooverphonic en Sennek (toen Stef meeging als backing vocal, red.) leert me dat zo’n dingen niet uitzonderlijk zijn. Vooral camerastandpunten blijken al eens een probleem.”

Volledig scherm Gustaph en zijn echtgenoot, Roen Lommelen. © Joel Hoylaerts / Photo News

Over de concrete invulling van z’n act blijft Gustaph nog mysterieus. “Het moet nog een beetje een verrassing blijven hé”, klinkt het. “Maar ik kan wél vertellen dat PussCee West voor een feestje op het podium zal zorgen. Zij is echt een legendarische naam in de New Yorkse ballroomwereld. We leerden elkaar een tijdje terug leren kennen, toen ze toevallig in het land was om enkele workshops over vogueing te geven. Ik was toen heel erg onder de indruk van haar talent, en wist dat zij een toegevoegde waarde zou zijn. Dat ze ook ‘ja’ zou zeggen en effectief met mij op het podium staat: fantastisch, vind ik dat.”

Volledig scherm PussCee West. © Joel Hoylaerts / Photo News

Ook de visuals kregen een update, zo blijkt. “We hebben er nieuwe gemaakt, waarbij er veel meer interactie is met de mensen die op het podium staan.”

Volledig scherm Chantal, Sandrine en Monique zijn de backing vocals in Liverpool. © Joel Hoylaerts / Photo News

Meerdere outfits per dag

Op donderdag 11 mei — tijdens de tweede halve finale — mag Gustaph, na een reeks repetities, voor het eerst écht het songfestivalpodium op. Hij treedt aan als vijfde act, en volgens velen maakt de zanger een behoorlijke kans om door te stoten. “Er was aanvankelijk wat twijfel, maar op Twitter zijn de meningen ondertussen positief”, legt hij uit. “En ook de bookmakers schatten mij in de top tien van de tweede halve finale. Ik hoop oprecht dat mijn nummer mensen kan charmeren. Het zou fantastisch zijn om op 13 mei in de finale te staan. Ik heb in ieder geval genoeg outfits en hoeden bij voor de komende twee weken. Ik ben slecht in koffers maken, en ik ben ook van het ‘serving looks all day’-principe. Meerdere outfits per dag, inderdaad. Ik ben dus stiekem blij dat ze aan de check-in mijn bagage niet gewogen hebben. (lacht)”

Nog werk aan de jas In de video van de eerste repetitie morgen wordt door VRT een vestimentair tipje van de sluier opgelicht. Onze hoop op een resem douze points wordt - zoals eerder al aangekondigd - gekleed door Walter Van Beirendonck. Gustaph hij zal iets dragen uit diens ‘AW2223 OTHERWORLDLY’-collectie. Stylist Tom Eerebout voorzag daarnaast een hoed van de befaamde Engelse hoedenmaker Stephen Jones. Aan de jas van Gustaph wordt momenteel nog de laatste hand gelegd: deze wordt exclusief voor zijn optreden op het Songfestival gemaakt. Het exemplaar dat hij tijdens de repetitie op 1 mei draagt is nog niet het definitieve ontwerp - al lijkt het er wel op. Chantal, Monique en Sandrine worden gekleed door Essentiel Antwerp, PussCee West draagt een outfit van Meme Milaga by Milaga Designs.

Volledig scherm Gustaph. © Joel Hoylaerts / Photo News

Verrassing op de luchthaven Hij wist het zelf niet, maar voor z’n vertrek kreeg Stef nog een afscheidscadeautje van enkele van z’n zangleerlingen op de luchthaven. Terwijl hij een interview gaf, verschenen ze achter hem - om een prachtige accoustische versie van ‘Because of you’ in te zetten. “Ik moest mezelf écht voorhouden dat ik niet mocht beginnen wenen”, aldus een stomverbaasde Gustaph achteraf. “Amai, ik ben er even stil van. Zo mooi.” Volledig scherm Gustaph en zijn studenten. © Joel Hoylaerts / Photo News

