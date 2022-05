Team van Amber Heard dient motie tot staking in, maar die wordt verworpen: “Zelfs als hij haar maar één keer heeft mishandeld, wint zij”

CelebritiesDe rechtszaak die Johnny Depp (58) aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) is in volle gang. Op deze dertiende procesdag zal zijn voormalige verpleegster, Erin Falati, verder komen getuigen. Maar het blijft vooral uitkijken naar de getuigenis van Amber Heard, die elk moment kan beginnen. Of het zover komt, valt nog af te wachten, want het team van Amber Heard heeft net een motie tot staking ingediend. Die wordt echter afgewezen door de rechter.

Zoals verwacht vraagt het team van Amber Heard om de rechtszaak te laten schrappen. Haar advocaat haalt als reden daarvoor aan dat er “voldoende bewijs” is dat Depp zijn ex-vrouw heeft mishandeld. “Zelfs al heeft hij haar maar één keer mishandeld, dan wint zij nog. Zo simpel is het.” Daarom vraagt hij om een ‘motion to strike’, een motie tot staking. Dat is een verzoek waarin gevraagd wordt om het pleidooi van de tegenpartij geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Volgens de advocaat kan de acteur ook niet bewijzen dat Heard haar essay met ‘kwaadwilligheid’ schreef.

Het team van Depp gaat daar uiteraard niet mee akkoord. Volgens zijn advocaat is Amber Heard “de misbruiker in deze rechtszaal.” Hij vraagt om de motie tot staking te weigeren en dat de “valse beschuldigingen” van Heard beschouwd worden als smaad. Volgens de advocaat hebben verschillende geloofwaardige getuigen ook het verhaal van Depp ondersteund. In een lang betoog overloopt hij de verschillende getuigen, om ook te besluiten dat het niet uitmaakt wie de titel van het essay schreef: “Haar naam stond eronder.” Dat ze nergens de naam van Depp gebruikte in het stuk, doet volgens hem ook niet ter zake. “Het was voor iedereen duidelijk genoeg.”

De rechter, Penney Azcarate, gaat niet mee in het verhaal van Amber Heard. Ze besluit om de motie te verwerpen op twee van de drie punten. Over dat derde punt gaat ze nog advies inwinnen, klinkt het.

Verpleegster

De dag begon met een getuigenis van verpleegster Erin Falati (die tijdens haar periode bij Depp en Heard nog de achternaam Boerum gebruikte). Haar getuigenis was vooraf opgenomen. In de notities die tijdens haar getuigenis getoond worden, staat te lezen dat Heard een verleden had van “middelenmisbruik, waaronder een verslaving aan cocaïne en sterke drank”, maar dat ze al een paar jaar geen cocaïne meer gebruikt had. “Cliënt geeft toe in het verleden last te hebben gehad van angst, eetstoornis, concentratiestoornis, bipolaire stoornis, problemen met afhankelijkheid en af en toe slapeloosheid”, staat er ook in de aantekeningen. Erin staat ook dat Heard zich “onzeker en jaloers” voelde wanneer Depp niet aanwezig was. Dat was geen constante, zegt Falati, maar het kwam wel verschillende keren naar boven in de periode waarin ze Heard behandelde.

Helderrood bloed

Falati kreeg ook enkele vragen over een reeks notities die ze gemaakt had in 2014. De verpleegster vertelt onder meer dat de actrice moeite had om haar jaloezie te onderdrukken. Volgens Falati had Amber Heard ook moeite met de bekendheid van haar toenmalige verloofde Johnny Depp. Uit een reeks andere aantekeningen blijkt dat de ‘Aquaman’-actrice gefrustreerd raakte tijdens een diner op restaurant. Falati getuigt dat de frustraties van Heard gepaard gingen met “impulsieve woede en geschreeuw”. Uit een ander bericht blijkt dat Amber Heard om 1 uur ‘s nachts “prikkelbaar, luid en boos” leek. Dit was het gevolg van een verbale ruzie met Depp. Heard had niet het gevoel dat hij haar steunde. Verder zou de verpleegster Amber Heard eind 2015 een bezoekje gebracht hebben. In de aantekeningen van Falati staat dat ze medicijnen ging afleveren bij Heard en dat de actrice er “slordig” en “verdrietig” uitzag. Ze had “helderrood bloed in het midden van de onderlip”, staat er verder nog in de aantekeningen van de verpleegster. Heard zou haar verteld hebben dat dit een gevolg was van een “ruzie” met Johnny Depp. Volgens de actrice heeft de acteur zich destijds gewelddadig gedragen.

Volledig scherm Verpleegster Erin Falati tijdens haar getuigenis in de rechtbank. © ANP / EPA

Ook het drugsgebruik van de actrice kwam ter sprake. Toen Amber Heard in mei 2016 naar Coachella ging, zou ze naast alcohol ook MDMA en paddo’s geconsumeerd hebben. Als gevolg moest de actrice niet alleen “overgeven”, maar was ze “ook minstens 24 uur high”. Het medische personeel zou haar vervolgens gezegd hebben dat het gebruik van illegale drugs niet getolereerd zou worden. “Cliënt begon te lachen en zei dat ze ook thuis illegale drugs gebruikte”, klinkt het in een reeks notities. De ‘Aquaman’-actrice zou bovendien ook drugs gebruikt hebben in het gezelschap van een andere man. “Haar echtgenoot was hier bovendien niet van op de hoogte.” De verpleegster kreeg verder ook nog de vraag of ze ooit getuige is geweest van huiselijk geweld tussen Amber Heard en Johnny Depp. Het antwoord was “nee”. Falati herinnert zich wel een incident waarbij Heard haar geduld verloor. Het incident in kwestie dateert uit 2014 toen Amber Heards telefoon werd gehackt.

40 miljoen dollar verlies

Michael Spindler, een accountant die al sinds 1990 actief is in het vak, kwam vandaag als tweede aan de beurt. Door zijn expertise werd Spindler al vaker gevraagd om te getuigen. In het verleden heeft de man ook al samengewerkt met verschillende filmstudio’s, auteurs, regisseurs en acteurs. Volgens de accountant heeft Johnny Depp een financieel verlies geleden van ongeveer 40 miljoen dollar. Spindler vertelde tijdens zijn getuigenis dat hij in deze zaak de opdracht had gekregen om de inkomsten van Johnny Depp te onderzoeken na de publicatie van Amber Heards opiniestuk in ‘The Washington Post’.

Michael Spindler heeft onder meer de boekhouding van de acteur bekeken. Daarnaast heeft hij ook enkele contracten en (getuigen)verklaringen onder de loep genomen. “Ik kwam tot de conclusie dat de heer Depp een verlies van ongeveer 40 miljoen dollar heeft geleden”, zei hij tegen de jury. Johnny Depps ontslag bij ‘Pirates Of The Caribbean’ was hier volgens de man deels verantwoordelijk voor. In 2017, het jaar voor Amber Heards artikel gepubliceerd werd, verdiende de acteur dankzij andere rollen nog zo’n 17,5 miljoen dollar. Het bedrag in kwestie diende als basis voor de berekening van wat Depp had moeten verdienen in de jaren die volgden. Vervolgens kreeg de rechtbank nog een analyse van Michael Spindler te zien. “Het verlies van ‘Pirates 6’ komt overeen met een verlies van 22, 5 miljoen dollar. De 17,5 miljoen dollar die Depp in 2017 verdiende, werd als basis gebruikt voor de komende jaren. Uit berekeningen is gebleken dat de acteur - bij gebrek aan andere projecten - nog zo4N 20 miljoen dollar mislopen heeft. In totaal heeft Johnny Depp dus een verlies geleden van zo’n 40 miljoen dollar.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Michael Spindler tijdens zijn getuigenis in de rechtbank. © ANP / EPA

Dan is het nu eindelijk aan het team van Amber Heard om getuigen op te roepen. Ze beginnen met klinisch en forensisch psycholoog Dawn Hughes. Zij vertelt de juryleden over partnergeweld en legt uit: “Het misbruik gebeurt over een lange periode, het gebeurt niet allemaal op hetzelfde moment. Die incidenten zijn doorspekt met normale momenten vol liefde en zorg.” Daardoor is het moeilijk voor een slachtoffer om te vertrekken, zegt ze. “Dat is een van de mythes", klinkt het. “Niets is verder van de waarheid verwijderd. Slachtoffers begraven het, en proberen de “vriendelijke en liefdevolle persoon” waarmee ze de relatie begonnen zijn, te bereiken.” Volgens Hughes zorgt de gewelddadige dynamiek ook een “psychologische band” tussen dader en slachtoffer. Ook dat bemoeilijkt het mogelijke vertrek.

De psychologe vertelt ook over hoe het trauma zich uit bij de slachtoffers. Dat is niet typisch door hysterische reacties, klinkt het. Slachtoffers lijken vaak stoïcijns, verbergen hun innerlijke gevoelens om de dag toch maar door te komen. “Het uiterlijk matcht niet met het innerlijk.” Ook kunnen ze soms vrolijk en ‘normaal’ lijken, klinkt het. “Iemand kan lachen, dat wil niet zeggen dat ze het niet moeilijk hebben.”

Seksueel geweld

Volgens de psychologe bracht Depp Heard verschillende verwondingen toe en was ze het slachtoffer van seksueel geweld. “Hij probeerde haar te wurgen, sloeg haar, enzovoort. Heard klaagde over blauwe plekken en ook over vaginale pijn. Depp duwde haar meermaals op bed en probeerde seks met haar bed te hebben. Soms dwong hij haar ook om orale seks te hebben. Op een bepaald moment probeerde hij haar zelfs te penetreren met een fles.”

Depp probeerde volgens de dokter ook controle uit te oefenen over de carrière van Heard. “Zo wou hij niet dat ze naaktscènes deed en met bepaalde tegenspelers zoals James Franco samenwerkte, hij oefende continu kritiek uit op wat ze deed en toonde geen steun. Amber voelde zich hierdoor een totale nietsnut. Hij probeerde ook te bepalen welke kledij ze droeg en wou niet ‘dat z’n vrouw zich kleedde als een hoer’. Hij zorgde voor een toxische omgeving. Zij moest meteen z’n berichten beantwoorden, maar zelf kon Johnny dagenlang niet van zich laten horen. ‘t Is niet de bedoeling dat je eigen partner je gaat ghosten.”

De achtergrond Johnny Depp en Amber Heard leerden elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ in 2011. In februari 2015 stapten ze in Los Angeles in het huwelijksbootje. Lang bleef hun relatie echter niet duren. In mei 2016 vroeg (en verkreeg) Heard een contactverbod voor haar ex. Hun scheiding werd in 2017 afgerond. In 2018 schreef Heard een opiniestuk in de Washington Post, waarin ze verklaarde dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar. Zijn ex diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het is niet de eerste keer dat Depp en Heard lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. In 2020 begon de rechtszaak die Depp had aangespannen tegen ‘The Sun’. De Britse tabloid had hem namelijk een “wifebeater” (een vrouwenmepper) genoemd. Depp viste echter achter het net: volgens de rechter was er geen sprake van smaad, omdat het geweld voldoende bewezen was.

