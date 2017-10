Te kritisch: Scientology dreigt Cathérine Moerkerke al na eerste draaidag aan de deur te zetten sam

Cathérine Moerkerke stapt morgen binnen bij de Belgische tak van de Scientologykerk, één van de meest mysterieuze internationale organisaties. Een sekte volgens velen, een religie volgens henzelf.

Scientology is in sommige landen erkend als religie en heeft internationaal tienduizenden volgelingen. De bekendste gezichten zijn John Travolta en Tom Cruise.

Het is de eerste keer dat Scientology een cameraploeg toelaat in de 'kerk', laat VTM weten. Cathérine ontdekt wat je moet doen en laten om lid te worden, en hoe de organisatie mensen op het pad naar verlichting of alwetendheid zet.



Maar journalisten zijn nog steeds niet hun beste vriend en Cathérine moet duidelijk binnen hun lijntjes lopen. Na de eerste opnamedag dreigen ze de deur te sluiten omdat Cathérine kritische vragen stelt.

Schandaalverhalen

Rond de organisatie zweven voortdurend schandaalverhalen. De Belgische tak zou zo'n 500 leden hebben. Ze werd beschuldigd van afpersing, oplichting en onwettige uitvoering van de geneeskunde. Vorig jaar werden de aanklachten ongegrond gevonden.

Cathérine ontdekt onder andere dat leden een soort therapeutische sessies moeten ondergaan waarbij je je diepste geheimen vertelt. Scientology gebruikt daarvoor een apparaat dat emoties zou kunnen 'meten' en zo aangeeft hoe traumatisch een bepaalde gebeurtenis in je leven precies zou zijn geweest.

Aliens

Scientology werd in 1954 gesticht door sciencefictionschrijver Lafayette Ron Hubbard. Aanhangers geloven dat onze planeet 75 miljoen jaar geleden werd gecreëerd door een buitenaards wezen met de naam Xenu. Ook zou ieders geest onsterfelijk zijn. Tijdens het aardse bestaan worden alle traumatische gebeurtenissen opgeslagen, en Scientology-technieken zouden de negatieve effecten kunnen uitwissen.

