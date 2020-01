Te koop: BMW waarin Tupac zat toen hij werd vermoord (inclusief kogelgaten) Redactie

11 januari 2020

12u22

Bron: AD 2 Showbizz De auto waarin rapper Tupac Shakur zat toen hij werd vermoord, wordt geveild voor maar liefst 1,75 miljoen dollar. De legendarische muzikant zat in de BMW 7 Serie uit 1996 toen hij werd doodgeschoten in Las Vegas datzelfde jaar.

Het hiphop-icoon werd gedood toen hij in de auto zat met de beruchte platenproducent Suge Knight op 7 september 1996, na het bijwonen van een boksgevecht van Mike Tyson. Getuigen beschreven destijds hoe ze een witte Cadillac zagen stoppen naast de zwarte BMW en hoe van daaruit het vuur werd geopend. De moordenaar is nooit gepakt, hoewel er talloze claims zijn dat de moord door Knight was georganiseerd.

Tupac werd in de borst, arm en in zijn dij getroffen door vier kogels en stierf zes dagen later aan zijn verwondingen. De auto heeft nog steeds kogelgaten van de schietpartij, ondanks dat hij is gerestaureerd. Het interieur van de auto is niet beschadigd door de kogels. De BMW 750iL is voorzien van een zwart interieur, de originele 5,4-liter motor en een automatische versnellingsbak met vijf versnellingen. De BMW heeft 121.000 kilometer gereden.