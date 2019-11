Te huur via Airbnb: boek eens een overnachting in Harry Potters ouderlijk huis Marie-Louise Hoogendoorn

Bron: AD.nl 4 Showbizz Het huis waar Harry Potter volgens de befaamde boeken van J.K. Rowling opgroeide, in het fictieve Goderics Eind, is te huur via Airbnb. Je kunt overnachten in de woning waar de brute moord op Lily en James Potter plaatsvond, voor ongeveer 130 euro per nacht.

Officieel gaat het om De Vere House, in Suffolk. De Engelse cottage staat in het centrum van het middeleeuwse dorp Lavenham en deed tijdens het filmen van de Harry Potter-reeks dienst als het ouderlijk huis van Harry Potter. Volgens de boeken woont Harry tot eenjarige leeftijd in de woning in Goderics Eind, tot het fictieve karakter ‘Hij die niet genoemd mag worden’ verschijnt en de ouders van Harry worden vermoord.

Het gaat om een privékamer die je kunt boeken in de cottage. De kamer is geschikt voor maximaal twee volwassenen. Voor 130 euro per nacht heb je een eigen slaapkamer, badkamer en krijg je een English breakfast geserveerd.

De bed & breakfast heeft vijf sterren op Airbnb en staat opnieuw online sinds deze zomer. Het huis werd eerder ook al verhuurd. Uit de eerste recensies op Airbnb blijkt dat bezoekers erg te spreken zijn over de kookkunsten van de host en huidige bewoner Jane. Daarnaast zijn ze gecharmeerd van het middeleeuwse dorp Lavenham.

Overigens zijn heel jonge kinderen en huisdieren verboden volgens de huisregels van De Vere House in Lavenham. Tot welke leeftijd kinderen zijn uitgesloten, is niet bekend. Boekers kunnen wel een aanvraag doen mét kinderen.