Té expliciet volgens Facebook: Dieter Coppens gaat naakt voor 'Iedereen tegen Kanker' HL

22 mei 2018

12u50 1 Showbizz Dieter Coppens heeft woord gehouden en is helemaal uit de kleren gegaan. De presentator van 'Copy Beest' en 'Down the road' had dat beloofd als tegenprestatie in het kader van 'Iedereen tegen kanker'.

De full monty was live te volgen op Facebook en vond plaats tijdens een tekenles in een klaslokaal met aspirant-kunstenaars. Thuis kon iedereen zien hoe Dieter bij elke 100 sms'jes (ter waarde van 1 euro) één kledingstuk uitspeelde. Monika Van Lierde, dokter Ann in 'Thuis', was de presentatrice ter plaatse en moedigde iedereen aan om gul te zijn en veel te sms'en voor het goede doel. Toen er na een dik uur 1.200 euro op de teller stond, was het moment suprème aangebroken en trok Dieter zijn allerlaatste textiel uit: zijn slip. Poedelnaakt en schijnbaar zonder de minste gêne poseerde hij verder voor de tekenaars. Dieter kon in al zijn glorie bewonderd worden, maar toen kwam Monika Van Lierde in beeld met het nieuws, dat de live-uitzending onderbroken moest worden. Volgens haar had Facebook laten weten dat de beelden té expliciet waren, ook al vond ze zelf dat ze er goed in geslaagd was om sommige lichaamsdelen van Dieter te verbergen door strategisch te poseren met voorwerpen, zoals een meloen. Maar het mocht niet zijn. Na vijf kwartier werd de live-uitzending stopgezet. Een beeldverslag van de ongewone uitdaging wordt volgende zondag tijdens de slotshow op Eén uitgezonden. Hier alvast een preview.