Te bang voor de knaldrang: ondanks alle verwachtingen geen stormloop op tickets voor evenementen

Gert Verhulst reageert op kritiek ‘K2 zoekt K3': “Ik heb jongens gezien die meteen tussen Marthe en Hanne kunnen staan”

6:19 Nog één dag nagelbijten en dan start ‘K2 zoekt K3' op VTM. Het programma van het najaar gaat al weken over de tongen, niet in het minst op sociale media. Gert Verhulst snoert de criticasters alvast de mond en sluit na de eerste opnames zeker niet uit dat er een mannelijk K3'tje bijkomt. En Gert doet ook nog enkele andere opvallende uitspraken in deze nieuwe Showbits met Jarne en Senne.