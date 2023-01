Taylor Swift’s kat Olivia uitgeroepen tot derde rijkste huisdier ter wereld

Taylor Swift heeft drie katten, waarvan twee Schotse vouwoorkatten, Olivia Benson en Meredith Grey. Genoemd naar de gelijknamige personages uit ‘Law & Order’ en ‘Grey’s Anatomy’. In 2019 kregen de katinnen er een broertje bij, een ragdoll met de naam Benjamin Button. Hij is genoemd naar, jawel, het personage uit de gelijknamige film. Maar het is kat Olivia die door de website ‘All About Cats’ is uitgeroepen tot het derde rijkste huisdier ter wereld. De eerste plaats gaat naar de Amerikaanse Instagram-ster Siamees Nala, gevolgd door de Duitse herder Gunther VI, van het Italiaanse bedrijf Gunther Corporation.

De website ‘All About Cats’ analyseerde Instagram-pagina’s van huisdieren met de meeste volgers, vind-ik-leuks en betrokkenheidpercentages. Zo stelden ze een lijst samen met de meest invloedrijke huisdieren. Bovendien konden ze dankzij de resultaten inschatten hoeveel ze per post zouden verdienen én wat hun totale geschatte waarde is. Taylor’s kat Olivia verschijnt geregeld op de sociale media van haar wereldberoemde baasje en kan steeds rekenen op miljoenen likes. Bovendien kreeg de kat al gastrolletjes in de videoclips van de nummers ‘Blank Space’ en ‘Me!’. Taylor’s kat heeft naar verluidt een geschatte waarde van zo’n 97 miljoen dollar (ongeveer 92 miljoen euro). “Olivia verdiende haar fortuin door samen met haar eigenaar in muziekvideo’s op te duiken, heeft haar eigen merchandise-lijn en heeft cameo’s in advertenties met een groot budget, zoals onder meer Diet Coke en Ned Sneakers”, klinkt het verder nog op de website.