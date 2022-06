Taylor Swift wil langspeelfilm regisseren: “Al heb ik last van het oplichterssyndroom”

Taylor Swift kwam op het Tribeca Festival in New York over ‘All Too Well: The Short Film’ praten. Die dertien minuten durende kortfilm bracht ze in november 2021 al uit als muziekvideo voor haar nummer ‘All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)’. Het was de eerste echte kortfilm die ze zelf regisseerde, vertelde ze in een gesprek met regisseur Mike Mills. “Ik was altijd al heel nieuwsgierig. Ik keek en leerde zo bij, probeerde zoveel mogelijk te absorberen.” Daarna begon ze zich te “moeien”, zei ze. “En van moeien met de montage begon ik dan de teksten te schrijven voor de muziekvideo’s.”