“Taylor Swift verloofd met Joe Alwyn”

In een interview met Apple Music in 2020 had de wereldster het dan toch een keertje over haar relatie met de acteur. “Joe en ik houden van trieste liedjes. We hebben altijd al veel over muziek kunnen praten met elkaar. Samen schrijven we de meest trieste liedjes ooit. Ik was aangenaam verrast toen Joe mee wou werken”, aldus Taylor, “Maar eigenlijk was de verrassing niet zó groot, want Joe en ik hebben dezelfde muzieksmaak en als hij mij een nieuw nummer of een nieuwe artiest laat horen, ben ik meteen fan.” De acteur won in 2021 trouwens samen met Taylor een Grammy voor ‘Album van het jaar’ voor ‘Folklore’. Joe werkte mee aan de nummers ‘Exile’ en ‘Betty’. Naast die twee hits produceerde hij ook ‘My Tears Ricochet’, ‘August’ en ‘This is Me Trying’ en ‘Illicit Affairs’.