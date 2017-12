Taylor Swift terug op podium voor KIIS-FM's Jingle Ball in L.A. EVDB

13u00 0 REUTERS Showbizz De zangeres trad amper op in 2017.

Taylor Swift had al sinds februari niet meer opgetreden voor een concertzaal. Daar bracht ze gisteren verandering in toen ze optrad tijdens het KIIS-FM Jingle Ball in Los Angeles.

De zangeres begon haar set met '...Ready For It' van haar nieuwste album 'Reputation' en ging daarna verder met haar oudere hits 'Blank Space' en 'Shake it Off', die ze in 2014 uitbracht.

Are you ready for it #Swifties? @taylorswift13 is here! #iHeartJingleBall pic.twitter.com/HkSs5NbzeG iHeartRadio(@ iHeartRadio) link

Ze bracht ook een akoestische versie van het liedje 'I Don't Wanna Live Forever' dat ze samen met Zayn Malik uitbracht voor de soundtrack van 'Fifty Shades Darker'. Het nummer kreeg net een Grammy-nominatie. Van Zayn Malik was er jammer genoeg geen spoor te bespeuren.

I don’t wanna live... foreverrrrr!

This one’s for you @zaynmalik... wish you were here! #iHeartJingleBall pic.twitter.com/cTjeJ2Ij2o iHeartRadio(@ iHeartRadio) link

Wie wel op het podium sprong om met Taylor te zingen, en daarmee alle fans zowat door het lint liet gaan, was Ed Sheeran. Hij vervoegde Swift op het podium om hun nieuw liedje 'End Game' voor het eerst live te zingen.

No way! @edsheeran just jumped on stage with @taylorswift13!😱 #iHeartJingleBall #Swifties pic.twitter.com/GfNQtgq0nO iHeartRadio(@ iHeartRadio) link

Afsluiten deed de 27-jarige met de eerste single van haar nieuwe album 'Look What You Made Me Do'.

The old Taylor can’t come to the phone right now... 📞#iHeartJingleBall #TaylorSwift pic.twitter.com/9vhz49YTxd iHeartRadio(@ iHeartRadio) link