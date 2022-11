Taylor Swift reageert voor het eerst op heisa rond ticketverkoop: “Het is ondraaglijk”

TV Play4 deelt eerste beelden van het nieuwe seizoen van ‘James De Musical’

James Cooke zet binnenkort opnieuw acht BV’s in de schijnwerpers in het nieuwe seizoen van ‘James De Musical’. Voor wie benieuwd is naar de tweede editie hebben we alvast goed nieuws. Play4, de zender waar de show op te zien is, deelde op donderdag namelijk de eerste beelden.

17 november