Taylor Swift ontvangt eredoctoraat: “Wees niet beschaamd als je iets probeert”

“Ik ben 90 procent zeker dat de hoofdreden waarom ik hier ben, is omdat ik een nummer heb dat ‘22' heet", grapte Taylor Swift in haar twintig minuten durende speech, daarmee verwijzend naar ‘class of ‘22' - de studenten die in het jaar 2022 afstuderen. “Wees niet beschaamd als je iets probeert", klonk het. “Er zullen moeilijke dingen gebeuren in ons leven”, vervolgde ze. “We zullen daarvan herstellen. We zullen ervan leren. We zullen er veerkrachtiger door worden. En zolang we het geluk hebben om te blijven ademen, zullen we inademen, doorademen, diep ademen en uitademen. En ik ben een dokter nu, dus ik weet hoe ademhaling werkt.” En ze grapte: “De laatste keer dat ik in een stadion van dit formaat stond, danste ik op hakken en droeg ik een glinsterend turnpakje. Deze outfit is een stuk comfortabeler”, zei Swift, die traditioneel gekleed was in een toga.