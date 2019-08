Taylor Swift haalt uit naar het Witte Huis en een flater van John Travolta: alles wat je moet weten over de MTV Video Music Awards KD

27 augustus 2019

07u54 0 Showbizz De 36ste editie van de MTV Video Music Awards stond dit jaar garant voor drie grote prijsbeesten. Taylor Swift (29), Ariana Grande (26) en Billie Eilish (17) mochten elk drie beeldjes mee naar huis nemen. Al konden die laatste twee dat niet letterlijk doen. Zowel Billie als Ariana stuurden hun kat naar het evenement. De reden is simpel: de zangeressen zijn op tournee.

Dat Taylor en Ariana met de meeste beeldjes huiswaarts zouden keren, stond in de sterren geschreven. Beide zangeressen overtroefden de andere artiesten door elk tien nominaties binnen te rijven. Ze verzilverden er elk drie. Ariana werd bekroond in de categorie ‘Beste artistieke regie’ en won daarnaast ook nog de prijs voor ‘Artiest van het jaar’. Haar nummer ‘Boyfriend’ werd gelauwerd als ‘Beste zomerlied’. Taylor Swift mocht de beeldjes voor ‘Video van het jaar’, ‘Beste video’ en ‘Beste visuele effecten’ in ontvangst nemen. Billie won als ‘Beste nieuwe artiest’, ‘Nieuwe artiest van het jaar’ en ‘Beste bewerking’ voor haar lied ‘Bad Guy’.

Naar goede gewoonte gebeurden er ook enkele spraakmakende zaken op het evenement. Shawn Mendes en Camila Cabello kusten bijna, waardoor de geruchtenmolen over hun relatie weer op volle toeren ging draaien. De twee werden al geregeld kussend gespot, maar weigeren hun relatie officieel te bevestigen. Het bijna-kusmomentje zorgde dan ook voor heel wat reactie in de zaal. Dat het duo daarop gehoopt had, valt af te lezen van hun geniepige glimlach zodra de verstomming toeslaat.

Miley Cyrus zong het lied ‘Slide Away’, dat over de breuk met ex-man Liam Hemsworth gaat, voor het eerst live. Het moment wordt op sociale media omschreven als “het meest pure optreden van de avond”. De ouders van de zangeres zaten op de eerste rij tijdens haar opvoering. Dat ze hun dochter steunen in moeilijke tijden, staat dus vast.

De grote winnares van de avond, Taylor Swift, haalde na haar optreden uit naar het Witte Huis. De zangeres liet in haar speech optekenen te zullen blijven strijden voor gelijke rechten van alle burgers, ongeacht hun seksuele geaardheid. Ze haalde ook even subtiel uit naar Kanye West, die haar tien jaar geleden voor schut zette op het podium.

John Travolta beging dit jaar ook een flater bij de zangeres, zij het niet opzettelijk. Taylor nam een drag queen die verkleed was als de ster mee op het podium, waarna John de award bijna aan de verkeerde Taylor gaf. De drag queen kon er alvast om lachen.

Overzicht van de belangrijkste prijzen

‘Video van het jaar’ - ‘You Need To Calm Down’ van Taylor Swift

‘Artiest van het jaar’ - Ariana Grande

‘Lied van het jaar’ - ‘Old Town Road’ van Lil Nas X en Billie Ray Cyrus

‘Beste nieuwe artiest’ - Billie Eilish

‘Beste groep’ - BTS

‘Beste zomerlied’ - ‘Boyfriend' van Ariana Grande en Social House

‘Beste samenwerking’ - ‘Señorita’ van Shawn Mendes en Camila Cabello

‘Beste popmuziek’ - ‘Sucker’ van Jonas Brothers

‘Beste rockmuziek’ - ‘High Hopes' van Panic! At The Disco

‘Video Vanguard Award’ - Missy Elliott