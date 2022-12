Taylor Swift-fans klagen Ticketmaster aan na chaotische kaartverkoop

TV “Je droom komt uit”: K3'tjes Marthe en Julia door het dak nadat Hanne geslacht van baby aankondigt

Zaterdagavond klinkt er luid gegil vanuit de loge van K3'tjes Hanne, Marthe en Julia. In de tweede aflevering van ‘K3, één jaar later’ besluit Hanne om de meiden te verrassen met een gender reveal. “Het wordt tijd dat jullie weten wat het wordt”, klinkt het vol spanning. Hanne heeft party poppers meegenomen met daarin roze of blauwe confetti. Al willen die niet meteen ontploffen. Wanneer duidelijk wordt of Hannes baby een jongen of een meisje wordt gaan tanties Marthe en Julia helemaal door het dak. “Je droom komt uit!”, klinkt het enthousiast bij Marthe.

