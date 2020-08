Taylor Swift doneert 26.000 euro aan studente in nood RL

21 augustus 2020

02u45

Bron: BuzzE/ANP 0 Celebrities De 18-jarige student Vitoria Mario keek even heel gek op toen haar grote wens op GoFundMe door niemand minder dan Tayor Swift werd ingewilligd. Mario, een jonge zwarte vrouw met een droom voor ogen, vroeg om een financiële bijdrage om naar de universiteit te kunnen gaan. Dit meldt Billboard.

"Ik heb een aanbod gekregen om te gaan studeren aan de universiteit van Warwick, maar ik weet niet of dat haalbaar is gezien mijn financiële mogelijkheden. Ik woon nu vier jaar in het Verenigd Koninkrijk, nadat ik uit Portugal ben geëmigreerd om bij familie in Tottenham (een wijk in hoofdstad Londen, nvdr) te gaan wonen. Ik kom vanwege mijn status niet in aanmerking voor een lening en omdat mijn familie ook onder de lagere inkomensklasse valt probeer ik het op deze manier," aldus Vitoria op haar GoFundMe-pagina.

Taylor Swift werd geattendeerd op Vitoria's oproep en tastte diep in de buidel om de jonge student te helpen: ze doneerde maar liefst 23.373 Britse ponden (ruim 26.000 euro). "Lieve Vitoria, ik heb bewondering voor je inzet en daadkracht om je dromen werkelijkheid te laten worden. Hierbij schenk ik je het benodigde bedrag, zodat je kunt gaan studeren. Heel veel succes met alles dat op je pad komt! Liefs, Taylor."

