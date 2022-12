Taylor Swift blijft de grote winnaar: alles wat je moet weten over de People’s Choice Awards 2022

SHOWBIZZDinsdagavond vonden voor de 48ste keer de People’s Choice Awards plaats in Santa Monica, Los Angeles. Ieder jaar worden er veertig prijzen uitgereikt in de categorieën ‘film’, ‘tv’, ‘muziek’ en ‘popcultuur’, die worden gestemd door de Amerikaanse bevolking. Vooral zangeres Taylor Swift en de Kardashians vielen opnieuw in de smaak. Opvallend: ook de veelbesproken fim ‘Don’t Worry Darling’ van Olivia Wilde viel in de prijzen.

De grote winnares van de avond was ongetwijfeld Taylor Swift. De zangeres werd de ‘vrouwelijke artieste van 2022' en mocht ook de prijs voor ‘beste album van het jaar’ mee naar huis nemen. Die heeft ze te danken aan haar tiende studioalbum ‘Midnights’, die al enkele records wist te breken. ‘Anti-Hero’ kreeg de award voor ‘beste muziekvideo van het jaar’. De Zuid-Koreaanse band BTS werd dan weer uitgeroepen tot ‘band van het jaar’. Verder kregen ze ook de award voor beste concertreeks van 2022. Daarnaast won bandlid Jung Kook de prijs voor beste samenwerking van het jaar voor het nummer ‘Left and Right’, dat hij samen met Charlie Puth heeft gemaakt.

‘About Damn Time’ van Lizzo werd verkozen tot ‘beste nummer van het jaar’. De Amerikaanse popzangeres sleepte ook de ‘People’s Champion-award’ binnen. De ereprijs werd uitgereikt door haar eigen moeder, Shari Johnson-Jefferson, die een emotionele toespraak gaf. “Lizzo heeft ons allemaal laten zien dat we ons niet hoeven aan te passen aan iemands normen om gelukkig te zijn, creatief te zijn en ons waardig te voelen. Ik weet dat ze levens heeft gered. Ik ben zo trots op haar.” In haar eigen toespraak nam Lizzo de tijd om zeventien activisten op de kaart te zetten, die ze meenam op het podium. “Sinds het begin van mijn carrière heb ik mijn platform gebruikt om gemarginaliseerde stemmen te versterken. Vanavond deel ik deze eer”, zei ze voordat ze elke activist voorstelde.

Lees meer onder de video.

Shania Twain kreeg de award voor ‘Music Icon’. De Canadese ster bewees dat ze die titel waardig is met een medley van haar hits, waarmee ze het volledige publiek verbaasde. Ze bracht ‘Any Man of Mine’, ‘That Don’t Impress Me Much’, ‘Man! I Feel Like a Woman!’ en haar nieuwste single ‘Waking Up Dreaming’. Tijdens het zingen van haar pop-countryhit ‘That Don’t Impress Me Much’ veranderde ze de iconische ‘Brad Pitt’-tekst van het nummer door de naam Ryan Reynolds. Met haar kenmerkende glamour - en voor de gelegenheid roze haren - draaide Shania zich om naar de camera en zei: “Oké, dus je denkt dat je Ryan Reynolds bent.” Ryan zat in het publiek en riep: “Oh my God, ik?!”

Lees meer onder de video.

Tv en varia

De Kardashians wonnen in de categorie ‘beste realityshow’. Khloe Kardashian kreeg de prijs voor ‘realityster', die ze sinds 2018 elk jaar heeft gewonnen. Kris Jenner betrad het podium om de prijs in ontvangst te nemen, waarna ze werd vergezeld door haar dochter Khloe. De blondine grapte dat ze wat later was omdat haar haar niet goed zat. “Het spijt me zo dat ik buiten adem ben”, zei ze tegen de menigte. “Ik probeerde mijn haar te goed te leggen.” Jenner en Kardashian droegen elk bijhorende zwarte outfits en zorgden daardoor voor het perfecte moeder-dochtermoment. Kris lichtte tijdens haar speech ook al een tipje van de sluier op voor volgende seizoen van ‘The Kardashians’: “We werken momenteel aan seizoen drie en het kan niet beter zijn."

Dat de razend populaire serie ‘Stranger Things’ de award kreeg voor ‘beste show in 2022' is geen verrassing. Wat wel opviel, was de award voor ‘beste dramafilm’. Die ging, ondanks de slechte kritieken en drama, naar het veelbesproken ‘Don’t Worry Darling' van Olivia Wilde. De regisseur schitterde in een doorzichtige jurk van Christian Dior, slechts drie weken nadat zij en Harry Styles naar verluidt uit elkaar gingen. In haar emotionele toespraak bedankte ze de cast, onder wie Chris Pine, Florence Pugh en Harry Styles. Verder betuigde ze ook haar dankbaarheid aan het volledige productieteam en alle mensen achter de schermen.

Lees meer onder de video.

Selena Gomez viel dubbel in de prijzen. De Amerikaanse mocht de prijs voor ‘beste tv-actrice’ in de categorie komedie mee naar huis nemen voor haar acteerprestaties in ‘Only Murders in the Building’. Ze werd ook verkozen tot ‘social celebrity van het jaar’. Actrice Elizabeth Olsen werd dan weer uitgeroepen tot ‘beste vrouwelijke filmster’ en ‘beste actiefilmster’ van 2022.

De grootste eer ging naar acteur Ryan Reynolds, die de ‘Icon Award' in ontvangst mocht nemen. “Ik denk dat ik eindelijk positief heb getest op icoon. Ik heb het jarenlang vermeden, maar hier zijn we dan”, grapte hij tijdens zijn speech. Vervolgens bedankte hij de mensen in zijn leven. Reynolds gaf een shout-out naar zijn moeder Tammy, zijn drie broers en zijn overleden vader James. “Als hij kon zien hoe mijn leven gaat, zou hij helemaal weggeblazen zijn. Vooral door zijn drie kleine kleindochters”, voegde de acteur toe. Later bedankte hij zijn vrouw Blake Lively en de kinderen rechtstreeks: “Jullie zijn letterlijk mijn hart, mijn hoop, mijn geluk. Ik grap dat mijn familie me uitput, maar in werkelijkheid geef je me meer kracht dan welke man dan ook zou kunnen verdienen.”

LEES OOK: