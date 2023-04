Taylor Swift blesseert zich tijdens optreden: “Ik struikelde over mijn jurk”

CelebritiesTaylor Swift (33) reist momenteel doorheen de Verenigde Staten voor haar ‘Eras Tour’. Maar halverwege haar tweede concert in Houston afgelopen weekend, merkten haar fans plots een verwonding op aan haar hand. De zangeres vertelt in een bericht op sociale media wat er gebeurd is en stelt ze gerust. “Ik ben helemaal in orde en het was volledig mijn schuld.”