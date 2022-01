Taxi Hessels brengt boeiende passagiers naar hun bestemming: “Veel beter wordt het niet”

Royalty Hij wou hem al verkopen, maar nu pas heeft prins Andrew z’n Zwitserse chalet afbetaald: “De oorlog is over”

Prins Andrew (61) heeft de schuld die hij nog open had staan voor de aankoop van een chalet in Zwitserland eindelijk afbetaald. De voormalige eigenares zegt tegen de Britse krant ‘Daily Mail’ dat de zoon van koningin Elizabeth (95) het geld heeft overgemaakt. "De oorlog is over", klinkt het. Enkele dagen geleden raakte nog bekend dat Andrew de chalet wil verkopen om z'n gerechtskosten te betalen.

