Tatyana en Yannick Beloy blikken terug op aanslagen in Zaventem: “De tweede bom ontplofte vlak voor mijn ogen en ik zag het plafond naar beneden komen”

ShowbizzHet is vandaag vijf jaar geleden dat de aanslagen in Zaventem plaatsvonden. Ook actrice Tatyana Beloy (36) en haar broer Yannick (31) waren op dat vreselijke moment in de Brusselse luchthaven. Ze vertellen op hun Instagram hoe ze de aanslagen beleefd hebben. “Eerst wist ik niet wat er aan het gebeuren was. Ik keek om me heen en zag iedereen panikeren, dus ik dacht ‘ik moet naar mijn zus rennen’.”

Yannick Beloy heeft op z’n stories op Instagram verteld hoe hij de aanslagen beleefde. “Ik was aan het inchecken toen ik plots een grote explosie hoorde. Eerst wist ik niet wat er aan het gebeuren was. Ik keek om me heen en zag iedereen panikeren, dus ik dacht ‘ik moet naar mijn zus rennen’. De tweede bom ontplofte vlak voor mijn ogen en ik zag het plafond naar beneden komen. Ik wist niet of er een derde of een vierde bom zou komen, dus ik ging op zoek naar mijn zus. Plots viel mijn telefoon op de grond en wanneer ik hem opraapte, zag ik dat Tatyana aan het bellen was. Ze vertelde me dat ze buiten stond, dus ik ging ik snel naar daar om bij haar te kunnen zijn.”

Yannick en Tatyana kwamen gelukkig met de schrik uit de horror, maar beseffen dat ze geluk hebben gehad. “We kwamen eruit zonder littekens, althans zonder fysieke littekens. We mogen de aanslagen nooit vergeten. Ons hart gaat uit naar alle slachtoffers”, aldus Yannick.

“Vandaag, precies 5 jaar geleden, kwam ik chillie billie easy peasy op mijn teenslippertjes terug van een heerlijke vakantie in Thailand”, blikt ook Tatyana terug op Instagram. “Op het moment dat ik in Zaventem landde, was mijn broer Yannick daar ook om op reis te vertrekken. Een leuk moment dus om nog even samen een overpriced koffietje te doen, dus dat ging ik halen terwijl Yannick alvast incheckte. En toen barstte de bom. Niet tussen ons, maar bij de Starbucks. Ik haastte me naar buiten, maar Yannick, held, ging mij binnen zoeken en was daardoor ook getuige van de tweede ontploffing. Totale ontreddering bij iedereen daar volgde en de rest is geschiedenis. De aanslagen op Zaventem waren een feit. Mijn broer en ik hebben er gelukkig allebei enkel een heftige anekdote aan overgehouden. Bij sommige mensen heeft deze gebeurtenis helaas zeer diepe sporen nagelaten.”

“Nu nog vragen mensen me wel eens of dit gebeuren me heeft veranderd”, vervolgt ze. “Het werkte toch als een katalysator om nog intenser te leven en daardoor ook nog sneller keuzes te maken. Mijn relatie van toen, die niet helemaal goed zat, heb ik bijvoorbeeld kort daarna beëindigd. Ook zal ik nu minder lang piekeren, mij omringen met mensen die ik doodgraag zie, mijn eigen geluk sneller voorop stellen En nooit meer op teenslippers reizen. Niet handig als je ineens onvoorzien heel snel moet lopen. Eindscore qua levenslessen is dus: live life to the fullest and be prepared to run.” Bij haar anekdote deelt ze nog enkele hartverwarmende foto’s van zichzelf met haar broer. “Yannick, je bent de beste broer van de hele wereld!”

