Tatyana Beloy zocht haar Congolese roots op met haar vriend Konrad Veerle Van De Wal

Instagram Showbizz Tatyana en Konrad hebben al vakanties in Ibiza, Frankrijk en Spanje achter de rug, maar hun reis naar Congo vorige maand leek wel een relatietest. Samen door de jungle trekken op zoek naar gorilla's, weg van alle comfort. Dat vertelt ze in Story.

Lang niet alle koppels zouden zo’n avontuurlijke reis zonder kleerscheuren overleven. Maar Tatyana en Konrad doorstonden de test met glans. ‘We hadden alleen elkaar en de natuur, want er was nergens internetverbinding. Ik heb alle sociale media moeten loslaten, we waren echt op elkaar aangewezen. We hebben heel veel gepraat. Ik heb me zelfs aan niets geërgerd. Deze reis heeft ons nog dichter bij elkaar gebracht,’ vertelt Tatyana.

Je vader komt uit Congo, maar deze reis was je eerste kennismaking met je roots.

Papa woont sinds zijn vierde in België en is nooit teruggekeerd. Daardoor voelde ik me echt een Belgische en wist ik eigenlijk niet hoe Afrika was. Ik vroeg papa regelmatig of hij ons onze roots in Kinshasa wilde tonen, maar hij durfde het niet aan. Toen hij nog een topvoetballer was, vroeg zijn familie om chique kleren op te sturen. In Congo worden Belgen aanzien als rijken. Hij had schrik om terug te gaan, omdat hij misschien niet aan hun verwachtingen zou voldoen. Dit jaar is hij voor de eerste keer teruggegaan, zijn mama woont daar nog. Hij was er echt ondersteboven van.

Jij koos ervoor om zijn familie niet op te zoeken.

Ik koos inderdaad bewust voor een andere streek. In Kinshasa is er veel armoede, en ik ken daar toch niemand van mijn familie. Na het zien van een documentaire was ik nieuwsgierig naar het nationale park Virunga. Dus zijn we naar daar getrokken, om berggorilla’s te spotten. Nu ben ik gebeten door het land en wil ik alsnog naar Kinshasa trekken.

Hoe beleefde Konrad deze reis?

Hij was al vaker in Afrika geweest als cameraman. Daardoor was hij iets minder emotioneel dan ik, maar het deed hem ook wel iets. Hij was mijn back-up. Regelmatig vroeg hij of ik het wel redde. Ik zou met niemand anders deze reis gedaan kunnen hebben. Met vriendinnen zou ik het in mijn broek doen van de schrik. Die militairen keken hun ogen uit. Blij dat ik een man aan mijn zijde had!

