Tatyana Beloy vertelt in boek over plusouderschap

12 oktober 2019

00u00 0 Showbizz "Toen ik halsoverkop verliefd werd op mijn vriend, veranderde ik in een klein zwak vogeltje, dat zich afvroeg of ik mij wel wilde smijten in die nieuwe relatie." Zo begint het boek van Tatyana Beloy (34), dat ze vandaag voorstelt. In 'Nooit meer stiefmoeder' schrijft ze hoe gelukkig ze is met haar vriend Konrad Widelski en zijn zoontje.

"Plusouderschap wordt onderschat", zegt Tatyana. "Het is voortdurend koorddansen en je plaats zoeken. Na een negatieve ervaring met mijn vorige vriend had ik mijn zus gezegd dat ik nooit meer stiefmoeder wilde zijn. Zij raadde me aan om eens te praten met Erik Franck, een cognitief gedragstherapeut. Ik kon er mijn twijfels en terughoudendheid ombuigen in puur enthousiasme. Vandaag voel ik mij voor het eerst in mijn leven echt ergens thuis en deel van een gezinnetje. Dat is magisch. Wat ik voor mijn vriend voel, heb ik nog nooit eerder mogen ervaren. Net zoals de turboboost die ik krijg omdat ik mee voor het kleine kereltje mag zorgen. Ik vertelde mijn bevindingen aan vriendinnen die met dezelfde problemen kampten. En zo ontstond het idee om mijn verhaal samen met de adviezen van mijn therapeut in een boek te gieten."

'Nooit meer stiefmoeder' is uit bij Borgerhoff & Lamberigts (€22,99).