Tatyana Beloy over haar expliciete vrijscènes: "Met een man zou het nóg vreemder zijn"

07 februari 2018

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Vanaf deze week is het zover: dan kan je op Vier naar ‘Gent West’ kijken. Voordien was die spannende serie over een Vlaamse vrouwengevangenis al op Telenet te zien. Naast o.a. Michaël Pas, Ruth Becquart, Gilda De Bal heeft Tatyana Beloy (32) een opvallende rol. Als ‘prison bitch’ Farah geeft zij zich namelijk redelijk bloot. Letterlijk. In weekblad Tv Familie vertelt ze deze week uitgebreid hoe dat verlopen is.

Want die pittige lesbische liefdesscènes met actrice Charlotte Anne Bongaerts vallen niet anders te beschrijven hé, Tayana?

(lachje) Da’s waar, ja. ’t Was toch een drempel waar we ons over moesten zetten. Maar goed, ook al is mijn aandeel in ‘Gent West’ vrij beperkt, ik ben er wel blij mee. Ah ja, de cast bestaat uit allemaal topvrouwen! 

Vond jij het niet lastig om volledig uit de kleren te gaan?

Awel, eigenlijk niet. ’k Vond het zelfs heel leuk. Iedereen steunde elkaar, ging er ook voor. Net daardoor voelden die naaktscènes niet zo speciaal aan. 

Kende jij Charlotte?

Nee, en dat was wél raar. Allez, ’t gevoel naar je werk te rijden wetende dat je daar seks zal hebben met een onbekende, bedoel ik. (lachje) Gelukkig klikte het meteen tussen ons. Voor hetzelfde geld moet je het bed in duiken met iemand die je helemaal niet tof vindt, hé. 

Het lijkt onmogelijk om op zo’n moment níet zenuwachtig te zijn.

En dat is ook zo, natuurlijk. Maar ik had mij mentaal wel voorbereid. En ik had het er ook met mijn beste vriendinnen over gehad. Een van hen is lesbisch, zie je. Ik kon haar dus uitgebreid om raad vragen. 

