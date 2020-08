Tatyana Beloy maakt volop reclame voor borstvoeding: “Ik draag al 2 maanden geen beha”

Showbizz

In 2020 is er heel veel veranderd voor Tatyana Beloy (35). In volle coronatijd trouwde de actrice/presentatrice — zónder familie en mét mondmaskers — met cameraman Konrad Widelski (39). Ook haar nachten zijn niet meer wat ze geweest zijn: eind mei werd ze voor het eerst mama. Van een zoontje. En dat nadat ze met ‘Nooit meer stiefmoeder’ een boek schreef over haar ervaringen als plusmama. Konrad heeft namelijk al een zoontje uit een eerdere relatie.