Tatyana Beloy komt terug op haar borstenfoto op Instagram: “Een gebruiker had me gerapporteerd”

13 augustus 2019

Eind juli schrok Tatyana Beloy (34) zich een hoedje. De foto van zichzelf in de branding terwijl ze haar borsten bedekte met haar handen werd verwijderd door Instagram. Niet veel later plaatste ze een nieuwe foto op de applicatie waarop ze helemaal naakt te zien was, maar die er niet werd afgehaald. In Humo vertelt ze hoe ze de hele hetze heeft beleefd.

“Mijn lief had die foto op vakantie gemaakt”, vertelt Beloy over die dag. “Ik vond ‘m wel mooi, dus zette ik ‘m online. Vervolgens ging mijn gsm uit - ik gebruik mijn mobiel slechts 20 minuten per dag. Toen ik ‘m weer aanzette, was die foto verwijderd en was alles uitgegroeid tot een mediastorm.” De foto was verwijderd wegens te bloot. “Ja, maar niet door Instagram. Een gebruiker had me gerapporteerd. Die persoon heeft me een paar dagen later zelf een bericht gestuurd: ‘Sorry! Het is mijn schuld dat ze je foto eraf hebben gehaald.’ Ik heb er niet eens op gereageerd. Als die persoon die nood voelde, dan is dat maar zo. Maar intussen was mijn inbox wel ontploft met verbaasde reacties van mensen die niet begrepen waarom Instagram de foto eraf had gehaald.”

Beloy postte prompt een nieuwe foto, met nog méér bloot. “De kranten beweerden dat ik een punt wilde maken, door die tweede foto te posten, waarop je me in mijn blootje een douche ziet nemen in de vrije natuur, naast de brandweerwagen. Maar Instagram uitdagen is wel het láátste wat ik wil: het is een deel van mijn job. Ik wist dat ik met die tweede foto netjes binnen de Instagram-lijntjes kleurde - met die eerste trouwens ook - en dat ze ‘m dus niet zouden verwijderen. Het had niks met wraak te maken. Saai verhaal, hè?”

