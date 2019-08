Tatyana Beloy daagt Instagram uit: deze keer volledig naakt HL

14u00 3 showbizz Tatyana Beloy zat er duidelijk mee verveeld dat haar onschuldige maar prikkelende vakantiefoto vorige week op social media werd gecensureerd. Die zou te seksueel getint zijn geweest. De website die haar toen bande, daagt ze nu uit met een nieuw kiekje waarop ze the full monty gaat. Wow, Tatyana!

Voor wie de internet-heisa vorige week gemist heeft: de actrice postte toen een actievol beeld waarop ze topless en enthousiast uit de zee kwam gelopen tijdens haar vakantie in Andalusië. Daarbij bedekte ze haar borsten zedig met haar handen, maar ze voegde er wel schalks en ietwat uitdagend aan toe: ‘Hier mag dat.’ Instagram vond het beeld stuitend en haalde het van de website. Tatyana ging toen ontgoocheld in de tegenaanval door een nieuwe foto van haar achterkant te posten met als commentaar: ‘Zoveel was er toch niet te zien?’

Haar volgers gaven haar overschot van gelijk: Instagram reageerde volgens hen te flauw en veel te preuts. Tatyana reisde ondertussen door naar Sardinië met een brandweerwagen als camper. Bij de roadtrip op het eiland ging ze voor haar actiebeeld in de wilde natuur volledig naakt onder de geïmproviseerde douche staan. Die foto postte ze uitdagend op Instagram. Het opschrift ‘Happy’ verborg wel enkele lichaamsdelen strategisch. Haar speelse commentaar: ‘Wild kamperen, wat een avontuur’. Wat een manier om wraak te nemen. Deze keer ging ze iets verder, maar werd haar foto niet gecensureerd. Actie geslaagd en punt gemaakt.