Tatyana Beloy blikt terug op huwelijk in volle coronacrisis: “Ons groot feest volgt later nog”

Showbizz

“

Konrad had me vorige zomer al ten huwelijk gevraagd en we waren van plan om volgend jaar te trouwen. Maar een tijdje geleden zei hij: ‘Ik zou graag hebben dat jij, vóór ons kindje er is, m’n vrouw bent.’ Ik heb niet getwijfeld en dus zo geschiedde.”

De liefde is zo groot dat corona het huwelijk van zwangere actrice/presentatrice Tatyana Beloy (35) niet kon verhinderen. Ze gaf zopas het jawoord aan Konrad Widelski Ja, wij zijn zéér gelukkig in tijden van ­corona”, zegt Tatyana in weekblad TV Familie. “