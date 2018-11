Tattoozaak van Pommeline en Fabrizio barst uit haar voegen: “Al volgeboekt tot april 2020" SD

13 november 2018

14u22 0 Showbizz De tattoozaak van Fabrizio Tzinaridis (25) en zijn verloofde Pommeline Tillière (24) in Beringen barst uit haar voegen. Het koppel kan de vraag niet meer bijhouden, en besliste daarom een tweede zaak te openen in Merelbeke: ‘Fabrizio’s Tattoo saloon 2.0'. “Mijn planning zit al vol tot april 2020", aldus Fabrizio.

“De nieuwe zaak is eigenlijk een soort cadeautje van hem voor mij”, poneerde Pommeline in Story. “Fabrizio vond dat hij een tweede zaak moest openen in mijn geboortestreek. Zo kan ik de nieuwe shop altijd handig combineren met een bezoekje aan mijn familie, want tot nu toe speelde mijn leven zich natuurlijk grotendeels bij Fabrizio in Limburg af. En dan loerde de heimwee naar mijn roots soms om het hoekje.”

Wie hoopt om er een glimp op te vangen van de Gentse ex-deelneemster van ‘Temptation Island’ zal wel op een goede portie geluk moeten rekenen. Het dagelijkse runnen van de nieuwe zaak laten ze namelijk over aan een bevriend koppel. “Er is momenteel nog geen planning opgesteld voor Pommeline in Merelbeke omdat we het momenteel heel druk hebben in onze zaak in Beringen. Het is wel de bedoeling dat zij op termijn vaker in Gent gaat werken”, laat Fabrizio weten.

Overvolle agenda

Dat de zaken goed gaan, blijkt uit de overvolle agenda. “Mijn agenda zit vol tot april 2020, die van Pommeline tot de zomer van volgend jaar. Ik heb zelfs iemand extra moeten aannemen in Beringen. Zij is nu nog in opleiding, maar zal snel aan de slag gaan. In de vestiging in Merelbeke zijn twee ervaren tatoeëerders aan het werk. Zij zijn overigens ook al voor de komende twee maanden volgeboekt. En dat terwijl de shop pas een week open is, fantastisch toch?” Ook Pommeline is dolenthousiast: “Hopelijk is dit nog maar het begin, en openen we in de toekomst ook nog andere vestigingen. Een mens mag blijven dromen, niet?”

Huwelijksplannen

Keerzijde van de medaille: van de huwelijksplanning kwam nog niet veel in huis. “Daar zijn we eerlijk gezegd nog niet aan toe gekomen. Het is ontzettend druk geweest de afgelopen maanden. Nu ‘Dancing with the Stars’ erop zit voor mij kunnen we er wel werk van gaan maken”, vertelt Fabrizio. Een specifieke datum heeft het koppel nog niet geprikt. “Wel kan ik vertellen dat het ergens in september van volgend jaar zal zijn”, glundert Fabrizio.