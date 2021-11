Tattoos mogen, roken liever niet: zo strikt is het ‘keurslijf’ dat Julia zich als K3'tje zal aanmeten

Thuis heeft een eigen Monopoly-spel: "Er mag even niets afbranden"

‘Thuis’ heeft nu ook een eigen versie van het populaire bordspel ‘Monopoly’. Actrice Lynn Van den Broeck (Viv in ‘Thuis’) stelde het voor op de wijngaard uit de serie, één van de locaties ook in het spel. De winkelstraten zijn immers vervangen door bekende Thuis-decors. Senne vertelt er alles over in een nieuwe Showbits.