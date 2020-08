Tattoo van QR-code op arm André Hazes werkt niet meer: “Te gespierd” BDB

25 augustus 2020

21u38

Bron: AD 1 Showbizz De toenemende spiermassa van André Hazes (26) lijkt ook een impact te hebben op z’n tatoeages. De op zijn onderarm vereeuwigde QR-code is namelijk niet meer met zijn smartphone te scannen. En dat terwijl die tattoo hem erg dierbaar is.

Hazes vertelde het nieuwtje dinsdagochtend op de Nederlandse zender Radio 538. De zanger kreeg daar de vraag of zijn tattoos eigenlijk vervormen nu hij de afgelopen maanden zo gespierd is geworden. “Er gebeurt wel wat”, reageerde hij. “Zo heb ik een QR-code op m’n arm en die werkt nu niet meer.”



Een QR-code is een soort blokjescode die je kan scannen met je smartphone om snel op (bijvoorbeeld) een website te komen. Andrés code betekent veel voor hem. “Hij verwijst namelijk naar het lied ‘Ik leef m'n eigen leven’ van m'n vader."

André, die al lachend zei nog maar vier plekken zónder tatoeages te hebben op z'n lichaam, vertelde dat hij stilaan klaar is met de versieringen op z’n lijf. Al gaf hij ook mee nog plek te willen voor een tattoo voor zoon André en een eventuele toekomstige spruit. “Wanneer m’n kinderen hun eerste tattoo mogen? Als het aan mij ligt wel vanaf hun 18de. Maar wel op plekken waar het niet zichtbaar is”, besloot hij.

