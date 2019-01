Tatjana ‘Kees Flodder’ Simic slaat terug met 33yearchallenge: “Wees blij dat je ouder mag worden” Redactie

19 januari 2019

13u30

Bron: AD 0 Showbizz Voormalig actrice Tatjana Simic (55) is helemaal klaar met de zogenoemde 10yearchallenge die sinds deze week het internet overspoelt. Volgens Simic mag er meer dankbaarheid worden uitgesproken voor het feit dat we ouder mogen worden.

“Als je het zo bekijkt is alles goed’’, aldus de blondine, die de nadruk legt op ‘mogen'. “De strijd tegen verouderen winnen we echt niet want vroeg of laat is het toch zichtbaar. Het zou ook geen probleem moeten zijn’’, luidt haar credo.

#33yearchallenge 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 waar gaat dit nou over ??? Mensen leef en wees blij dat je ouder MAG worden . Als je het zo bekijkt is alles al goed. De strijd tegen verouderen winnen we echt niet want vroeg of laat is het toch zichtbaar en het zou ook geen probleem moeten zijn . Botox of niet wees blij en lief ! Tel je zegeningen . Liefs T Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 18 jan 2019 om 20:09 CET

Bij een kleine collage van zichzelf als de wulpse 22-jarige Kees uit de hitserie Flodder en een recent kiekje vanaf een golfbaan op het zonnige Hawaï roept ze de hashtag 33yearchallenge in het leven. Met klem: “Botox of niet, wees blij en lief! Tel je zegeningen.’’

Hot

Op aandringen van haar fans, die massaal concluderen dat ze ‘nog altijd hot’ is, komt Simic via haar instagramaccount ook nog met een zwembadfoto en een ‘kuuuuus vanaf Big Island Hawaï’ op de proppen, die inmiddels ruim 2.000 likes telt.

Ik moest een REMAKE maken van jullie .. bij deze dan . Voor de liefhebbers .. kuuuuus vanuit zwembad op Big Island Hawaii 😉 Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 19 jan 2019 om 02:46 CET

Over of de Bekende Nederlandse fan is van een prikje van de plastisch chirurg liet Tatjana zich nooit uit. Al in 2015 maakte ze, na kritiek op haar uiterlijk na een tv-optreden in talkshow ‘Pauw’, duidelijk dat ze niet tegen de tijd vecht. Zo reageerde ze: “Ik ben in de overgang. Dat is geen geheim. Ik ben zwaarder dan normaal. Boller dan ooit. Maar mijn borsten zijn ook mooier dan ooit.’'

Tatjana en haar vermogende partner Lex van Hessen verhuisden vier jaar geleden naar vorstendom Monaco. De twee huren in Monte Carlo een luxe appartement in de Odeon Tower. Tussen hun reisjes naar zonnige oorden door, is Simic nog regelmatig in Nederland te vinden.

