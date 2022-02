Tatjana, ex-minnares van ‘Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen, doet nu mee aan ‘De Bachelor’: “Fabrizio is wél eerlijk”

ShowbizzSchoonheidsspecialiste Tatjana (26) uit Mortsel is één van de dames die het hart van voormalig ‘Temptation Island’-verleider Fabrizio Tzinaridis (29) probeert te veroveren in ‘De Bachelor’. Ze is geen onbekende: Tatjana was één van de geheime minnaressen van ‘De Buurtpolitie’-acteur Henny Seroeyen (38). Tot alles uitkwam en zijn vrouw hem verliet. Tatjana blikt terug op de hele affaire, vertelt over haar zoontje en waarom ze denkt nu wél de liefde te vinden. “Het is een pijnlijke toestand geweest.”