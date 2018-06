Tascha en Ian uit Belgium's Got Talent uit elkaar TK

27 juni 2018

09u43 0 Showbizz Ian (20) en Tascha (19) verbluften heel Vlaanderen met hun acrobatische dans en wonnen zo eind mei de vijfde editie van 'Belgium’s Got Talent'. Het bleek echter nefast voor de relatie van het koppeltje: Natascha Van Es, zoals ze voluit heet, veranderde op Facebook haar relatiestatus in 'single'. De twee zijn dus uit elkaar.

De overwinning in 'Belgium's Got Talent' leverde hen 50.000 euro op, maar zette de relatie van de twee ook onder druk. Dat meldde Natascha eerder al in een interview met Story. "We wilden allebei de acts perfect uitvoeren en ik heb gemerkt dat ik in stresssituaties bijzonder snel geïrriteerd raak. Ik begin dan meer te praten terwijl Ian steeds zwijgzamer wordt. We hebben meer dan eens discussies gehad."

De loodzware examenperiode en de afstand tussen hun woonplaatsen - ze wonen op 100 km van elkaar - maakte het nog moeilijker. "Tijdens het schooljaar zien we elkaar vooral in de weekends. Als we vrij zijn soms ook in de week, maar in de examenperiode is dat onmogelijk. We zien elkaar nu net iets te weinig, maar elkaar elke dag zien hoeft voor ons ook niet", liet Ian optekenen. "Voor Belgium’s Got Talent ging het beter tussen ons, we waren toen meer op ons gemak. Maar ik ben er zeker van dat we elkaar zullen terugvinden eens de examens achter de rug zijn." Dat blijkt dus echter niet het geval te zijn.