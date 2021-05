‘Tarzan’-acteur Joe Lara en echtgenote omgekomen bij vliegtuigcrash

Het vliegtuig was zaterdag opgestegen vanop de luchthaven van Smyrna, in Tennessee, en vloog naar Palm Beach, Florida. Er zaten zeven passagiers aan boord waaronder dus de acteur en zijn vrouw. Het koppel trouwde in 2018. Gwen laat twee kinderen na uit een eerder huwelijk.

Joe Lara was vooral bekend voor zijn rol als Tarzan in de tv-film ‘Tarzan in Manhattan’ (1989) en de spin-off-serie die daarop volgde: ‘Tarzan: The Epic Adventures’ (van 1996 tot 1997). Ook had hij rollen in actiefilms als ‘American Cyborg: Steel Warrior’, ‘Steel Frontier’ en ‘Doomsdayer’. Gwen Shamblin Lara was de oprichtster van het christelijke dieetprogramma ‘The Weigh Down Workshop’.