Tarantino strikt schrijver voor 'Star Trek'-film EVDB

14u06 1 EPA Quentin Tarantino. Showbizz Eerder deze maand kregen we te horen dat Quentin Tarantino een 'Star Trek'-film gaat maken. Nu heeft hij zowel een producer, J.J. Abrams, als een schrijver, Mark L. Smith, gevonden. Mark L. Smith is de schrijver van onder andere 'The Revenant'.

Smith zou de eerste keuze van Tarantino geweest zijn. Als producer koos hij voor J.J. Abrams, die de in 2009 uitgekomen 'Star Trek'-film regisseerde. We kennen Abrams ook van onder andere 'Star Wars' en 'Lost'.

Nu Tarantino een schrijver gevonden heeft, kan hij zich weer focussen op de film waar hij momenteel aan werkt. Die gaat over de in november overleden crimineel Charles Manson en zou in 2019 moeten uitkomen.